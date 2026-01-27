Reparatörer/lagerpersonal, sommarvikariat
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Hjälpmedel och varuförsörjning
Hjälpmedelscentralen och varuförsörjningen är en del av teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen och ansvarar för regionens centralförråd samt delar av regionens hjälpmedelsförsörjning.
Totalt är vi 44 personer som arbetar på enheten och är lokaliserade på två olika platser i Visby.
Båda verksamheterna svarar för del i upphandlingsarbetet, inköp, lagerhållning och distribution av befintligt sortiment och sedan har hjälpmedelscentralen även ansvar för underhåll, service och anpassningar av hjälpmedelsartiklar. I verksamheten arbetar förrådsmedarbetare, reparatörer, tekniker, inköpare, hjälpmedelskonsulenter och administrativt stöd vilket gör att det finns en bred kompetens i verksamheten.
I vår vardag möter vi såväl brukare och närstående som förskrivare av hjälpmedel och vi är tillsammans verksamma på hela Gotland. Behovet av våra tjänster finns under hela året hos väldigt många i alla åldrar.
Under sommaren är det fortsatt behov av våra tjänster och vi behöver därför förstärka med ett antal personer under sommaren.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Vi som arbetar som reparatör/lagermedarbetare sköter förrådsarbetet med godsmottagning, inlagring samt plock på lagret. Vi arbetar också med returtagning, rengöring och rekonditionering av hjälpmedel samt enklare service på våra hjälpmedel. Till detta kan det säkert dyka upp en eller annan udda arbetsuppgift som måste utföras.
Vem är du?
Vi söker dig som har B-körkort. Det är meriterande om du har erfarenhet av lagerarbete och/eller erfarenhet från verkstadsarbete. Erfarenhet av att jobba med hjälpmedel ser vi också som meriterande. Du har stor ansvarskänsla för egna arbetsuppgifter och god datorvana.
Du är en lösningsorienterad och initiativtagande person som brinner för service. Du har ett allmäntekniskt intresse, är praktiskt lagd och har god mekanisk förståelse. Du gillar att arbeta såväl självständigt som i team. Det är viktigt att du är noggrann och kvalitetsmedveten eftersom vi arbetar med medicintekniska produkter och sjukvårdsmaterial. Vi ser också att du har god kommunikationsförmåga och att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift i svenska språket.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Urval för intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Om teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att skapa en effektiv, kvalitetssäkrad och hållbar samhällsbyggnadsprocess som möter våra boendes, företagares och besökares behov i dag och i framtiden. Vi ansvarar för bland annat fysisk planering, byggande och förvaltning av byggnader, infrastruktur och parker.
För att lyckas i vårt uppdrag är samverkan, service och kvalitet centrala begrepp. Vi skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar samhällsutveckling - tillsammans!
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
