Reparatör till Mälardalen verkstad
2025-09-18
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Eskilstuna
, Enköping
, Fagersta
, Östhammar
Som medarbetare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Reparatör till Mälardalen verkstadPubliceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
Vår mångåriga erfarenhet inom Färjerederiet av underhållsarbeten på vägfärjor har gett en hög specialistkompetens inom en rad marintekniska områden. Vi söker nu ytterligare en reparatör till vår propellerverkstad i Västerås för att kunna möta behovet av underhåll och reparationer på propelleraggregaten på våra färjor på ostkusten. Att vara en pålitlig och professionell intern leverantör av verkstadstjänster och att utveckla verksamheten i takt med den tekniska utvecklingen och de framtida behov som uppstår, det är huvudinriktningen för Färjerederiets propellerverkstad.
Är du intresserad av en utmanande roll som reparatör? Har du en stark drivkraft och är van vid att felsöka och reparera samt vill ta nästa steg i din karriär? Vi har den perfekta rollen för dig som vill hänga med på en spännande resa inom Färjerederiet.
Rollen som reparatör innebär att du utför felsökningar, reparationer samt service och underhåll på våra propelleraggregat, mest i verkstaden men jobb ute på våra färjor runtomkring Sverige kan förekomma. Till din hjälp har du en arbetsledare och externa leverantörer. Underhållsarbetet kan vara av förebyggande karaktär men även akuta reparationer kan förekomma. Du ser till att arbetet utförs på ett kvalitets-, säkerhets- och miljömässigt bra sätt.
Övrig information
Vänligen bifoga ett uppdaterat CV då det ligger till grund för urvalet i den här processen.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
i dina e-postkontakter.Kvalifikationer
För att trivas i rollen som reparatör utför du arbetsuppgifter med stor noggrannhet och har höga krav på säkerheten. Du tar tag i saker på eget initiativ och gillar att arbeta med varierande arbetsuppgifter, stundtals i högt tempo. Du kommer få ingå i ett litet team och har därmed god samarbetsförmåga. Du behöver även kunna arbeta självständigt.
Du har en positiv inställning, ansvarstagande, är lösningsorienterad, vill lära dig och utvecklas.
För dig som reparatör i Trafikverket Färjerederiet finns det stora utvecklingsmöjligheter. Vi vill att du skall nå din fulla potential, oavsett om du vill bredda dina tekniska kunskaper eller utvecklas som medarbetare. Vi kommer att erbjuda dig de utbildningar som behövs för att du skall lyckas.
"För mig är det viktigt att se mina medarbetare utvecklas i sina roller och att de trivs på jobbet. Jag bidrar genom att lyssna och coacha mina medarbetare och skapa rätt förutsättningar för medarbetarna att göra ett bra jobb", säger Anders Fjällmyr som blir din nya chef.
Vi söker dig som
har teknisk eller industri-/verkstadsteknisk utbildning eller motsvarande
har kunskap och erfarenhet av utförande av reparationsarbeten
har kunskap och erfarenhet av transmissioner, kuggväxlar och hydraulik
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
har vana att använda digitala verktyg och stödsystem
har körkort för personbil
Det är meriterande om du
har erfarenhet av svets- och plåtarbeten
är kvalificerad lagermontör
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget.
På Trafikverkets färjerederi är du med och bidrar till att 22 miljoner personresor och 13 miljoner fordonstransporter varje år sker så effektivt, hållbart och säkert som möjligt. Trafikverkets färjerederi är Sveriges största rederi med runt 70 vägfärjor som trafikerar över 40 färjeleder. När vattnet fryser i de norra delarna av vårt land ansvarar vi även för drift och underhåll av isvägar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
Sektionschef
Anders Fjällmyr 0101230814 Jobbnummer
