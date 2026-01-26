Reparatör
2026-01-26
Kranpunkten är ett av Sveriges ledande företag inom uthyrning av lyftmaskiner. Med våra kärnvärden kompetens, effektivitet, personliga och säkerhet som ledord strävar vi efter att vara den ledande specialisten inom lyftmaskiner i Sverige.
Nu söker vi en reparatör till vår depå i Förslöv
Som reparatör hos Kranpunkten arbetar du med:
• Underhåll, service och reparationer av vår maskinpark
• Felsökning och åtgärder i verkstad samt ute hos kund
• Självständigt arbete där kvalitet, säkerhet och effektivitet är i fokus
Resor i tjänsten kan förekomma.
Vi söker dig som:
• Är van vid självständigt arbete och kan hantera periodvis högt tempo
• Tar egna initiativ och är ödmjuk inför att ständigt utvecklas
• Är serviceinriktad, positiv och har god samarbetsförmåga
• Har god kommunikationsförmåga Kvalifikationer
• Lämplig yrkesutbildning och/eller erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Utbildning och/eller erfarenhet inom el och/eller hydraulik är meriterande
• Goda kunskaper i engelska
• B-körkort är ett krav
Vi erbjuder
• En trygg anställning på en välfungerande och etablerad depå
• Ett varierande och utvecklande arbete i ett stabilt och växande företag
• En arbetsmiljö där säkerhet, kompetens och laganda värderas högt
Frågor om tjänsten besvaras av Kenny Hålsjö, 070-609 02 84 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: kenny.halsjo@kranpunkten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Reparatör Förslöv". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kranpunkten i Båstad AB
(org.nr 556362-8055), http://www.kranpunkten.se
Åkagårdsvägen 11 B (visa karta
)
269 71 FÖRSLÖV Jobbnummer
9704832