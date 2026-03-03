Renhållningsförare sökes för sommarvikariat | Heltid
Scania Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Helsingborg
2026-03-03
Vår vision är simpel. Med starka samarbetspartners och en gedigen erfarenhet i branschen arbetar vi på Scania Bemanning mot att bli den mest självklara lokala aktören inom bemanning, rekrytering och konsultation. Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Du får dina uppdrag av driftchef/transportledare men har ett stort eget ansvar i att planera och genomföra dina körningar på ett säkert, effektivt och kvalitativt sätt. Daglig tillsyn av fordon och utrustning är en självklar del av arbetet. Som chaufför hos oss kommer du att ansvara för insamling av hushållsavfall och transport av återvinningsmaterial.Kvalifikationer
• C-körkort
• Giltigt YKB
• Minst ett års erfarenhet av chaufförsyrket
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
• Lokal kännedom
• B-körkort och tillgång till bil Anställningsvillkor
Start: Maj/juni
Ort: Helsingborg
Arbetstider: 5:30-14:00
Omfattning: Heltid Profil
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och strukturerad, och som trivs i en roll där du arbetar självständigt och tar initiativ för att lösa problem. Du har ett serviceinriktat förhållningssätt och en positiv inställning som bidrar till ett bra samarbete med både kollegor och kunder. För att lyckas i rollen är du också samarbetsvillig och trygg i att arbeta med säkerhet i fokus. Så ansöker du
Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev. Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
