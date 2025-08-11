Reliningstekniker i Göteborg

Västkustens Relining AB / VVS-jobb / Partille
2025-08-11


Visa alla vvs-jobb i Partille, Göteborg, Lerum, Mölndal, Härryda eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Västkustens Relining AB i Partille

Vad arbetar vi med?
Vi arbetar med relining (även kallat rörinfodring eller stamrenovering) som är ett modernt alternativ till det traditionella stambytet. Istället för att bila och riva i fastighetens konstruktion gjuts det vid relining nya rör inuti de gamla. Relining är både en kostnads- och tidseffektiv metod att renovera sitt avloppssystem och kräver inga ingrepp i fastighetens konstruktion.
Vem söker vi?
Vi söker en driven och arbetsam person som på sikt ska bli självgående och klara av att utföra egna jobb.
Du ska ha en hög servicenivå, arbetsmoral och våga ta ansvar i ditt arbete. Vi ser gärna att du vill utvecklas i din arbetsroll tillsammans med oss.

Erfarenhet inom VVS eller Relining är meriterande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: oliver@vastkustensrelining.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan Relining".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Västkustens Relining AB (org.nr 559387-6088), http://www.vastkustensrelining.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9453561

Prenumerera på jobb från Västkustens Relining AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Västkustens Relining AB: