Reliningstekniker i Göteborg
Västkustens Relining AB / VVS-jobb / Partille Visa alla vvs-jobb i Partille
2025-08-11
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västkustens Relining AB i Partille
Vad arbetar vi med?
Vi arbetar med relining (även kallat rörinfodring eller stamrenovering) som är ett modernt alternativ till det traditionella stambytet. Istället för att bila och riva i fastighetens konstruktion gjuts det vid relining nya rör inuti de gamla. Relining är både en kostnads- och tidseffektiv metod att renovera sitt avloppssystem och kräver inga ingrepp i fastighetens konstruktion.
Vem söker vi?
Vi söker en driven och arbetsam person som på sikt ska bli självgående och klara av att utföra egna jobb.
Du ska ha en hög servicenivå, arbetsmoral och våga ta ansvar i ditt arbete. Vi ser gärna att du vill utvecklas i din arbetsroll tillsammans med oss.
Erfarenhet inom VVS eller Relining är meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: oliver@vastkustensrelining.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan Relining". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västkustens Relining AB
(org.nr 559387-6088), http://www.vastkustensrelining.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9453561