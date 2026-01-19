Release Manager
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vi arbetar med utveckling och konfigurering av runtime-plattformar som passar systemdesignen för hela systemet.
Du kommer att vara en del av ett tvärfunktionellt team som arbetar enligt Scrum-metodiken. Teamet består av medlemmar med olika expertkompetenser som delar ett gemensamt ansvar för ett specifikt område. I rollen som Release Manager kommer du att ha en övergripande överblick över våra produkter och säkerställa att de hanteras korrekt, inklusive spårbarhet, klassningar, dokumentation och interna riktlinjer. Du kommer att vara drivande i arbetet med våra leveranser och se till att de planeras, genomförs och följs upp på ett strukturerat och effektivt sätt.
En viktig del av tjänsten är att säkerställa att teamet arbetar enligt fastställda processer, att uppdateringar genomförs vid behov och att relevant information sprids till teammedlemmar. Dessutom kommer du att stödja produktägare i arbetet med tidsplaner, deadlines och beroenden kopplade till både produkter och leveranser, för att säkerställa ett smidigt och koordinerat flöde i utvecklingsarbetet.Publiceringsdatum2026-01-19Profil
Vi söker en person med ett starkt intresse för att skapa struktur och ordning, särskilt när det gäller våra produkter. Du är positiv, drivande och trivs med att arbeta tillsammans med andra i team. God kommunikativ förmåga är önskvärt, då du kommer att samarbeta och kommunicera med andra team och organisationer för att få relevant information. Du är nyfiken och har förmågan att se helheten samtidigt som du kan gå ner på detaljnivå när det behövs. Teknik och mjukvaruutveckling väcker ditt intresse, och i denna roll blir du en viktig del i att säkerställa att våra produkter hanteras på ett strukturerat och organiserat sätt.
Vi värdesätter kunskap inom något eller några av följande områden:
• Configuration Management
• Erfarenhet av ledarroller eller samordningsroller
• Erfarenhet av testning
• Erfarenhet av DevOps
• Erfarenhet från konstruktion eller produktutveckling
Dessutom är du van vid att samarbeta och arbeta med många olika människor. Du tycker om teknik, mjukvaruutveckling och att ha kontroll över leveranser.
Vad blir du en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
