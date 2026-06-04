Språkstödjare till särskild undervisningsgrupp på Hed- och Tallbackaskolan
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2026-06-04
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-04Beskrivning av verksamheten
Hej! Är du vår nya medarbetare inom språkstörningsområdet till våra särskilda undervisningsgrupper. Med erfarenhet och utbildning inom språkstörningsområdet kommer du att arbeta tillsammans med teamen för att ge våra elever ännu bättre förutsättningar att klara skolan och vi kan vi erbjuda dig ett meningsfullt och varierande arbete med goda utvecklingsmöjligheter. Vi söker en person som kommer att arbeta med våra två särskilda undervisningsgrupper.
Syftet med den särskilda undervisningsgruppen är att ge elever med omfattande behov av särskilt stöd, möjlighet att utvecklas kunskapsmässigt och socialt i en mer strukturerad och anpassad lärmiljö. Gruppen ska skapa bättre förutsättningar för studiero, tydlig struktur och individuellt stöd. Insatsen med särskild undervisningsgrupp är ett tillfälligt stöd.
I Gällivare kommun finns det totalt sett 9 grundskolor både i centralort och runt om i våra byar på landsbygden. Inom Gällivare kommuns grundskola finns utöver grundbehöriga lärare även förstelärare, specialpedagoger, speciallärare, kurator, skolsköterska, klassmentorer, elevassistenter/resurs. I åk 1–6 finns även klassmentorer på våra skolor och i tätorten finns skolvärdar i åk 7–9. Våra två nya särskilda undervisningsgrupper kommer att vara belägna på Tallbackaskolan och Hedskolan, våra två största f-6 skolor. Personalen kommer att finnas under centrala elevhälsans verksamhetsområde.Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare med kompetens inom språkstörningsområdet är du med och skapar möjligheter där alla elever erbjuds möjlighet att uppnå målen och där lärandet upplevs som meningsfullt, stimulerande, och lustfyllt. Du kommer att arbeta med undervisning av eleverna i gruppen på individ och gruppnivå, täta kontakter med vårdnadshavare samt samordnar insatser som behövs för att våra elever ska få optimala förutsättningar för att utvecklas. Du kommer även att ha täta kontakter med elevernas mentorer och övriga lärare som undervisar eleven. Kompetens inom språkstörningsområdet kommer att dela sin tjänst mellan de två särskilda undervisningsgrupperna och arbeta med undervisning och kartläggning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad logoped eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig inom språkstörningsområdet. Du ska vara ansvarskännande, tydlig och driven samt ha lätt att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Engagemang, lösningsfokus, nytänkande, intresse av och förmåga att samarbeta är kvaliteter som vi värdesätter. . Vi lägger även stor vikt på personlig lämplighet. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun
Som språkstödjare behöver du ha högskoleutbildning inom området eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig för uppdraget
Vid anställning krävs utdrag från polisens belastningsregister.
Gällivare kommun erbjuder dig
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Möjligheten till semesterväxling
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Här kan du läsa mer: https://gallivare.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete-/jobba-som-pedagogAnställningstyp/arbetstider
Tjänsten är tidsbegränsad till 2027-06-30 med möjlighet till förlängning. Du kommer att få en tillsvidaretjänst i Gällivare kommun. Tjänsten som språkstödjare kommer att ha semestertjänst.Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning – ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV samt lärarlegitimation. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: 2026-08-12 eller enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-06-20.
Upplysningar
Mats Johansson Rantavaara, verksamhetschef för centrala elevhälsan
Tfn 0970-818177Mats.johanssonrantavaara@gallivare.se
Fackliga företrädare
Sveriges lärare, Telefonnummer: 0970–818000
Vision
Akademikerförbundet SSR
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare Kommun
(org.nr 212000-2726)
982 81 GÄLLIVARE Arbetsplats
Gällivare Kommun Jobbnummer
9947604