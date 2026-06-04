Lärare till textilslöjd, Tallbackaskolan
Gällivare kommun / Grundskollärarjobb / Gällivare Visa alla grundskollärarjobb i Gällivare
2026-06-04
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-04Beskrivning av verksamheten
Tallbackaskolan är en F-6 skola med ca 325 elever samt en fritidshemsavdelning och två förberedelseklasser, belägen i ett villaområde mellan Gällivare och Malmberget. På Tallbackaskolan arbetar vi med delar av Gällivaremodellen som innebär att det i varje klass i årskurs 1–2 arbetar en undervisningsansvarig lärare samt en klassmentor. I årskurserna 3–6 arbetar en undervisningsansvarig lärare med stöd av en klassmentor som kan vara knuten till en eller flera klasser. Den centrala elevhälsan finns utlokaliserad på skolan och eleverna har tillgång till skolkurator, skolsköterska, 2 specialpedagoger, skolpsykolog och rektorerna. Fritidshemmet är ett komplement till skolan där man utvecklar elevernas förmågor genom olika uttrycksformer och utgår från elevernas intressen.
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Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta i Gällivare kommuns för- och grundskolor: javascript:void(0)Dina arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbetet utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegorna på skolan.Kvalifikationer
Vi söker efter dig som är lärare med behörighet att undervisa i textilslöjd. Du behöver ha kunskap att hantera dator och teknik i ditt dagliga arbete. Du ska vara ansvarskännande, tydlig och driven samt ha lätt för att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Engagemang, nytänkande, lösningsfokus, intresse av och förmåga att samarbeta är kvaliteter som skolan värdesätter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vid anställning krävs utdrag från belastningsregistret.
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.Anställningstyp/arbetstider
Deltid, heltid om du kombinerar undervisning på flera skolor eller har legitimation i något ämne som kan kombineras med på skolan, tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning – ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: 2026-08-12 eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-06-18.
Upplysningar
Rektor Maria Isaksson, tel 0970-818 558
Biträdande rektor, Alexander Nilsson, tel 0970-818 345
Rekryterare Ann-Louise Johansson, tel 076 137 80 78
Fackliga företrädare
Sveriges Lärare, gallivare@sverigeslarare.seÖvrig information
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare Kommun
(org.nr 212000-2726)
982 81 GÄLLIVARE Arbetsplats
Gällivare Kommun Jobbnummer
9947603