Fritidsledare på Maria Fritidsklubb
Maria Fritidsklubbs Ekonomisk Förening / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Stockholm Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Stockholm
2026-06-04
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Vi söker en fritidsledare till Maria Fritidsklubb
Maria Fritidsklubb söker en engagerad och ansvarstagande medarbetare med erfarenhet av att arbeta med barn i åldern 9–12 år.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning under höstterminen 2026 och omfattar 22,5 timmar per vecka. Det finns möjlighet till förlängning efter terminens slut, beroende på verksamhetens behov och personalgruppens sammansättning.
Anställningen börjar den 10 augusti 2026. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om verksamheten
Maria Fritidsklubb är en fritidshemsverksamhet för elever i årskurs 3–6. Hos oss får barnen stor frihet att själva välja aktiviteter utifrån sina intressen. Varje dag erbjuder vi ett brett utbud av verksamheter, bland annat:
Skapande verksamhet
Idrott och lek
Musik
Filmverkstad
TV-spel
Pingis och biljard
Datoraktiviteter
Teater
Och mycket mer
I verksamhetens olika delar arbetar personal med särskild kompetens inom sina områden.
Maria Fritidsklubb har funnits i över 40 år och bedriver sin verksamhet i Mariaskolans lokaler på Södermalm i Stockholm. Vi har cirka 360 inskrivna barn i åldern 9–12 år.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av att arbeta med barn i åldern 9–12 år
Är trygg, ansvarstagande och positiv i mötet med barn
Har god samarbetsförmåga
Är initiativrik och kan bidra till en meningsfull och utvecklande fritidsverksamhet
Delar vår syn på barns rätt till en trygg, rolig och utvecklande fritid
Om anställningen
Tidsbegränsad anställning under höstterminen 2026
Omfattning: 22,5 timmar per vecka
Tillträde: 10 augusti 2026
Möjlighet till förlängning finnsPubliceringsdatum2026-06-04Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till christopher@mariafritidsklubb.se
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
För mer information om verksamheten, besök:
Maria Fritidsklubb
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25
Endast via e-post
E-post: christopher@mariafritidsklubb.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Maria Fritidsklubbs Ekonomisk Förening
, https://mariafritidsklubb.se/
Ringvägen 23 (visa karta
)
118 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Maria Fritidsklubb Kontakt
Avdelningsansvarig åk.4-6
Christopher Härnebo Grapenwall christopher@mariafritidsklubb.se Jobbnummer
9947601