rektorsvikariat i förskolan
2025-10-19
Nyhemsskolan är en icke vinstdrivande friskola som vilar på kristen grund där vi värdesätter kristna värderingar. Skolan startades år 2000 i Varberg. 2006 startades även Förskolan Äpplet som är en del av verksamheten. Vi arbetar alltid med eleverna i centrum och värnar om att sträva efter små undervisningsgrupper. Nyhemsskolan är en verksamhet i tillväxt, unik i sin profil och professionell genom sina kunniga medarbetare. Skolan prioriterar trygghet för barnen och eleverna: vilket är en förutsättning för ett livslångt lärande. Skolan prioriterar även en rimlig arbetsbelastning för sin personal, vilket är en förutsättning för en hållbar arbetsplats. Vår vision lyder: "Att utbilda och forma en generation som är beredd att ta ett samhällsansvar och tillämpa kristna värderingar"
Om jobbet:
Rektorsvikariat på 50% läsåret ut.
Kvalifikationer: Pedagogisk utbildning och erfarenhet av att leda medarbetare.
Hos oss står alltid barnen och eleverna i centrum. Vi lär tillsammans och av varandra genom ett nära samarbete. Vi ser gäma att;
• du vill vara med och utveckla vår verksamhet.
• du är troende då Nyhemsskolans inriktning vilar på kristen grund och de kristna värderingarna genomsyrar verksamheten.
• du är engagerad och positiv och brinner för att utveckla förskolans verksamhet.
Ar du nyfiken på oss och vår verksamhet? Välkommen med din ansökan!" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
E-post: maria.flising@nyhemsskolan.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nyhemsskolan-Varbergs Kristna Skola, Ekonomisk F
Håstens Torg 7 (visa karta
)
432 30 VARBERG Arbetsplats
Nyhemsskolan-Varbergs Kristna Skola Ek Fören Jobbnummer
