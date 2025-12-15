Rektor Vimmerby folkhögskola
Region Kalmar län / Pedagogchefsjobb / Vimmerby Visa alla pedagogchefsjobb i Vimmerby
2025-12-15
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Vimmerby
, Hultsfred
, Västervik
, Högsby
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
Vill du leda en folkhögskola där bildning, delaktighet och utveckling står i centrum?
Vimmerby folkhögskola söker nu en erfaren och inspirerande rektor som vill driva skolans verksamhet framåt och bidra till att fler människor får möjlighet att växa - både som individer och samhällsmedborgare.
Som rektor får du ett helhetsansvar för skolans pedagogiska verksamhet, ekonomi, arbetsmiljö och långsiktiga strategiska utveckling. Du leder skolans personal tillsammans med din biträdande rektor och företräder verksamheten i externa sammanhang samt arbetar för att stärka skolans roll som betydelsefull aktör inom folkbildning. Vimmerby folkhögskola är en kreativ och inkluderande utbildningsmiljö med stark förankring i regionen och i folkbildningens värdegrund.
Om dig
Vi söker dig som ser ett värde i att värna om folkhögskolan som utbildningsform och att arbeta med vuxna människor. Du har en pedagogisk examen och erfarenhet av folkhögskola eller kunskaper och erfarenheter som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga. Du är van vid att leda pedagogisk personal och andra yrkesgrupper. Det är önskvärt att du har en rektorsutbildning eller ledarskapsutbildning. Du har ett helhetsperspektiv på verksamheten med ett demokratiskt synsätt. Du har förmågan att kunna motivera, inspirera och skapa engagemang både för medarbetare och deltagare. Du har också förmågan att lyssna och samarbeta. Du kan delegera och har en stark drivkraft, god uthållighet och flexibilitet. Du har ett samhälls- och kulturintresse och vana att arbeta med omvärldsbevakning i ett brett nätverk. Du bör ha en uttalad förmåga att externt och internt lyfta fram folkbildningens värden i allmänhet och folkhögskolans betydelse i synnerhet.
Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och ledaregenskaper. Beskriv på vilket sätt du är lämplig för tjänsten. B-körkort är ett krav.
Din framtida arbetsplats
Vimmerby folkhögskola har lång erfarenhet av att arbeta med folkbildning. Våra övergripande mål för folkhögskolans arbete är följande: Bedriva verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. Skapa möjligheter för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. Utjämna utbildningsklyftorna och höja bildnings- och utbildningsnivån i länet. Bredda intresset för kultur och öka delaktigheten i kulturlivet. Bidra till ökad folkhälsa genom utvecklingsarbete kring hälsa och kultur. Bidra till bättre integration genom en bredd av utbildningar samt stärka arbetet för hållbar utveckling med utgångspunkt från Agenda 2030
Du kommer att få arbeta i en utvecklande och inspirerande folkhögskolemiljö där skolan ligger centralt och naturskönt i Vimmerby. Vimmerby kännetecknas av det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren men också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Vi har en bredd av olika folkhögskolekurser. Vi har yrkesutbildningar till medicinsk sekreterare, socialpedagog, barnskötare, fastighetsskötare och musikalartist. Våra allmänna kurser är för alla som behöver läsa in sin gymnasiekompetens. De leder till högskolebehörighet. De flesta av våra kurser bedrivs som heltidskurser på skolan, men vi har också distanskurser.
I Region Kalmar län arbetar vi utifrån ledarskapsmodellen Utvecklande ledarskap - UL. Det betyder att vi eftersträvar ett chef- och ledarskap där chefen inspirerar och motiverar sina medarbetare för att skapa delaktighet och engagemang, och som själv agerar föredöme och visar personlig omtanke. Läs gärna mer om det här: Ledare och chef | Region Kalmar Län
Läs mer om att arbeta i Region Kalmar län
Läs mer om att flytta till Kalmar län
I förvaltningsområdet bildning ingår fem basenheter, biblioteksutveckling och de fyra folkhögskolorna: Gamleby folkhögskola, Kalmar folkhögskola, Vimmerby folkhögskola och Ölands folkhögskola. Folkhögskolorna erbjuder ett brett utbud av utbildningar som bidrar till att höja bildnings- och utbildningsnivån i länet. Biblioteksutveckling initierar, leder och samordnar länets gemensamma utvecklingsarbete inom biblioteksområdet. Vi är en del av den regionala utvecklingsförvaltningen som tillsammans arbetar för tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/842". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Regional bildningsverksamhet Kontakt
Carl Sundbring, bildningschef 010-3584059 Jobbnummer
9643571