Rektor/VD
2025-08-15
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
, Göteborg
Arbetsgivare
Ljungskile folkhögskola
Besöksadress Valdemar Svenssons väg 11
459 31 LJUNGSKILE www.ljungskile.org
Arbetsplatsen belägen i Uddevalla kommun
Vi söker en ledare med stor erfarenhet av och ett brinnande intresse för folkbildning och som vill leda Stiftelsen Ljungskile Folkhögskola in i framtiden.
Vem är du?
Vi söker dig som kan leda hela vår verksamhet in i framtiden. Du kommer att arbeta processinriktat och ytterst ansvara för att ta tillvara våra möjligheter och behov. Det är värdefullt att du har ett genomtänkt förhållningssätt till en miljö med både folkhögskola och konferensanläggning, där du möter olika organisationskulturer. Du behöver ha gedigen erfarenhet av ledarskap, organisation och ekonomistyrning. Vi vill att du ska vara delaktig i att skapa en tillitsfull och lyhörd atmosfär. Du bör vara trygg i dig själv, prestigelös och kunna fungera väl ihop med styrelse och personal. Du bör också vara initiativrik och modig och ha förmågan att kunna inge trygghet.
Vi vill att:
Du är tydligt förankrad i folkbildningens bildningssyn och verksamhetens värdegrund. Det är viktigt för oss att du har erfarenhet av ledande befattning från idéburen verksamhet och med kunskap och erfarenhet från folkrörelsebaserad organisation.
Du har förmåga att utveckla nätverk lokalt, regionalt och nationellt och förmåga att utveckla möjligheter för breddad finansiering.
Du ska ha kompetens att leda ekonomi- HR- och fastighetsarbete.
Du har erfarenhet av att driva kvalitets- och arbetsmiljöarbete.
I denna tjänst ingår även att som VD för Kustkonferens AB, ha det övergripande ansvaret för konferensverksamhet, restaurang, hotell och vandrarhem.
Till din hjälp har du en ledningsgrupp, och personal i båda organisationerna som bland annat stöttar dig i områden som; personalutveckling, kvalitetssäkring, folkhögskolans styrdokument, uppdragsutbildningar, löpande ekonomi, fastighetsfrågor och externfinansierade projekt.
Vi förutsätter att du har en akademisk utbildning eller likvärdig erfarenhet med relevant inriktning. Vi kan erbjuda dig ett stimulerande arbete i en dynamisk och varm miljö.
Du kommer till en välfungerande organisation där Folkhögskolor och Folkbildning möter nya utmaningar i arbetet för kvalitet och uppföljning. På motsvarande sätt har även förutsättningarna för konferens och hotellverksamhet förändrats i pandemins spår.
Detta utvecklingsarbete vill vi att du med kraft och nyfikenhet ska leda.Publiceringsdatum2025-08-15Om företaget
Stiftelsen Ljungskile Folkhögskola grundades 1923. Stiftelsens ändamål är att bedriva folkhögskola och annan utbildningsverksamhet samt konferens-, restaurang- och vandrarhemsverksamhet. Ljungskile folkhögskola tar emot ungefär 280 deltagare och skolans internat har plats för ca 100 boende. Vi har cirka 60 anställda. Vår konferensverksamhet, hotell, restaurang och vandrarhem driver vi genom vårt helägda dotterbolag Kustkonferens AB.
Folkhögskolan hävdar alla människors lika värde och är en stark röst för demokratiska fri- och rättigheter. Bildning är en väg till mognad, insikt och frigörelse. Idégrunden återspeglas i pedagogiken, där deltagarna har inflytande över och ansvar för sina studier.
Vi vill ge utrymme för livs- och samhällsfrågor och betonar respekten för andras åsikter. Demokrati, kultur och globala frågor är skolans profilområden vilket också återspeglar sig i kursutbudet och i allt som händer på skolan. Vi är en rörelsefolkhögskola med KFUM Sverige, Räddningsmissionen och St Lukasföreningen i Göteborg som huvudmannaorganisationer. Vår kultur bygger på varje människas aktiva delaktighet, med utgångspunkt i allas lika värde där alla gemensamt bidrar till verksamheten.
Varaktighet: Tillsvidare
Tillträde: Januari 2025 eller enligt överenskommelse.
Arbetstid/varaktighet: 100%, Lön: MånadslönKontakt
Styrelsens ordförande: Gunnar Henning , 0705-751496, gunnarhenning@hotmail.com
t f VD för Kustkonferens AB: Martin Fredriksson, 0708-496136, martinf@ljungskile.orgFacklig kontakt
Sveriges Lärare Folkhögskola, Radka Pekarova, radka@ljungskile.org
, 0736446555
Sveriges Lärare Folkhögskola, Jarle Hildonen jarle@ljungskile.org
, 0736446518
Vision, Ingalill Rydén, ingalill@ljungskile.org
, 0736446539
Övrigt om ansökan:
Ansökan mottages skriftligt sänt till mailadress enligt nedan.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast: 2025-09-14.
Ansökningar kommer gås igenom löpande och urval inför intervjuer kan ske under tiden innan ansökningstiden har gått ut. Avvakta därför ej med Er ansökan till sista dag.
Ansökan via e-post martinf@ljungskile.org
