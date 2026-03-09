Rektor till Vendelsömalmsskolan Haninge
2026-03-09
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Haninges grundskolor står inför en viktig resa: att stärka elevernas kunskapsresultat och skapa en mer likvärdig skola med målet att bli en av Södertörns bästa skolkommuner! Nu söker vi dig som vill vara med och driva denna utveckling på Vendelsömalmsskolan, men också tillsammans med skolchef och övriga rektorer för Haninges grundskolor.
Vårt mål är att höja elevernas kunskapsresultat och vi tror på undervisningens kraft för att lyckas med det. Hög kvalitet i undervisning och lärmiljöer, ett tydligt pedagogiskt ledarskap som fokuserar på undervisningsutveckling och en förebyggande elevhälsa - det är så vi skapar de bästa förutsättningarna för våra elever att lyckas. Utifrån noggrann resultatuppföljning och skarpa analyser genomförs effektfulla utvecklingsinsatser som skapar förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling. Vi arbetar med en gemensam screeningplan i svenska och matematik som stöttar skolledare och lärare i att följa upp elevernas kunskapsresultat under året.
Vendelsömalmsskolan är en F-9 skola, samt anpassad grundskola, med ca 670 elever och 100 medarbetare som ligger i Vendelsömalm. Skolans värdegrund vilar idag på fyra ledord: kunskap, samarbete, glädje och trygghet. Värdegrunden skapas av alla som är en del av skolan och vi strävar efter att tillämpa vår värdegrund i såväl samtal med elever, personal och föräldrar som i praktisk handling.
Ditt uppdrag
Uppdraget som chef och ledare i Haninge kommun innebär att vara en förebild och se helhetsuppdraget - att vi arbetar för våra medborgare. Du är lojal mot verksamhetens mål och fattade politiska beslut, liksom följer skollag, förordningar, läroplan, arbetsgivarens riktlinjer, värderingar och policys. Chefsuppdraget innebär att ha mod att utmana till förändring genom att uppmuntra nya idéer, kreativitet och driva ständiga förbättringar.
Uppdraget innebär sammanfattningsvis:
- att driva verksamhetsutveckling och säkerställa hög kvalitet i undervisningen så att eleverna når en god måluppfyllelse
- att arbeta med resultatanalys för att utveckla verksamheten
- att ansvara för budget och ekonomisk uppföljning för att säkerställa att resurser används på ett effektfullt sätt
- att ha personal- och arbetsmiljöansvar.
- att leda Vendelsömalmsskolans ledningsgrupp och elevhälsoteam
- att ha en god samverkan med verksamhetschef och kollegor i rektorsgruppen
- att verka för att Haninge kommuns personalpolitiska program följs.
Det här söker vi hos dig
Vi söker en erfaren, trygg och prestigelös ledare som tar ansvar, vågar fatta beslut och be om hjälp när det behövs. Du är transparent, lyhörd och engagerad - och du inspirerar dina medarbetare genom att arbeta tillsammans mot tydliga gemensamma mål. Du brinner för skolutveckling och att skapa de bästa förutsättningarna för dina elever, och du är inte rädd för att ta dig an nya utmaningar. Du använder ett situationsanpassat ledarskap och lägger tid på att coacha och stötta dina medarbetare, hela tiden med elevernas kunskapsutveckling i fokus. Du lägger stor vikt vid att skapa delaktighet på alla nivåer i din organisation och ser det som en självklarhet att involvera medarbetare och elever i arbetet med skolans utveckling. Du har dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt leda organisationer i utveckling och förändring, och har en god förmåga hantera komplexa situationer.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarexamen och har slutfört den statliga rektorsutbildningen - ytterligare ledarutbildningar är meriterande. Du har minst 4 års erfarenhet som rektor inom grundskola, gärna med erfarenhet av anpassad grundskola. Att organisera för ett systematiskt kvalitetsarbete där uppföljning och analys av resultat är en självklarhet för dig, liksom erfarenhet av att arbeta med undervisningsutveckling på olika nivåer. Din förmåga att bygga välfungerande team som präglas av god värdegrund, tillsammansarbete och struktur är mycket hög. Du har även erfarenhet av och kunskap om att arbeta främjande och förebyggandende för barn och ungdomars välmående. Din digitala kompetens och förmåga att integrera digitala verktyg i verksamheten är mycket hög. Slutligen kan du uppge mycket goda referenser från tidigare arbetsplatser.
För att axla chefsuppdraget ser vi att det är viktigt att du tar ansvar och kan prioritera samt att du vågar både fatta beslut och be om hjälp. Du är prestigelös, står för ditt ord och vågar berätta om egna fel och misstag. Du uppmuntrar, inspirerar och engagerar dina medarbetare genom att arbeta tillsammans med dem mot era gemensamma mål. Genom ett situationsanpassat ledarskap lägger du tid på att stötta och coacha dina medarbetare och använder tvåvägskommunikation genom att både lyssna och ställa frågor. Det är av stor vikt att du i ditt ledarskap vill skapa delaktighet och samverkan på alla nivåer.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer i ledningsgruppen för grundskolan. Vi har ett öppet arbetsklimat där vi värdesätter olika sätt att tänka och åsikter eftersom vi tror att det är en nyckel till utveckling. Vi har även möjlighet till kompetensutveckling, friskvård, semesterväxling och löneväxling för pension.
Välkommen med din ansökan!
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
Vi genomför bakgrundskontroller vid samtliga chefsrekryteringar. Dessa genomförs av upphandlad extern leverantör och sker i slutskedet av rekryteringsprocessen.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
