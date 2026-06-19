Rektor till Nyhemsskolan
Nässjö kommun, barn- och utbildningsförvaltningen / Pedagogchefsjobb / Nässjö Visa alla pedagogchefsjobb i Nässjö
2026-06-19
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Ökat lärande - likvärdighet - mötesplatser; tre viktiga kärnvärden som genomsyrar allt arbete i Nässjö kommuns skolor, den medelstora kommunen med ca 30.000 invånare på det Småländska höglandet. För att förverkliga detta har kommunfullmäktige antagit ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete för förskola och skola i Nässjö kommun.
Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi medvetet och målinriktat för att ge varje barn och elev de verktyg som krävs för att söka kunskap i livet. Målet är att varje barn och elev ska få utvecklas efter sina förutsättningar och känna glädje och stolthet över sina framgångar.
Nyhemsskolan är en F–6-skola med cirka 400 elever och runt 70 engagerade medarbetare. Skolan är centralt belägen i Nässjö med smidigt promenadavstånd till både buss- och järnvägsstation. Under det senaste året har skolan genomgått en omfattande om- och tillbyggnation, vilket innebär att verksamheten idag bedrivs i ljusa, moderna och välutrustade lokaler med en ändamålsenligt utformad skolgård.
Vi har en väl utvecklad elevhälsa som arbetar nära undervisningen och bidrar till att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande och välmående. Vår skolutvecklingsgrupp tillsammans med en erfaren och samarbetsinriktad personalgrupp arbetar i nära samverkan i arbetslag. Specialundervisning ges i stor utsträckning inom klassens ram, vilket möjliggör flexibla och inkluderande stödinsatser.
Under de senaste åren har vårt utvecklingsarbete haft fokus på relationsskapande arbete och inkluderande beteendestöd (IBIS). Detta har lett fram till vårt gemensamma värdegrundsarbete KRAM – kunskap, relationer, ansvar och motivation. Skolan arbetar också med tydliga förväntansdokument som klargör önskat beteende i olika miljöer under skoldagen.
Vi strävar efter att skapa en lärmiljö där trygghet, studiero, trivsel och arbetsglädje går hand i hand med höga förväntningar på elevernas kunskapsutveckling.
Nu söker vi en rektor som vill ta vid och fortsätta utveckla Nyhemsskolan tillsammans med engagerade medarbetare. Du är en ledare som ser möjligheter, bygger tillitsfulla relationer och har ett starkt fokus på såväl kunskapsresultat som trygghet och studiero.
Vill du göra verklig skillnad för elever och medarbetare? Då kan du vara den vi söker.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-19Arbetsuppgifter
Som rektor för Nyhemsskolan leder du, tillsammans med enhetschef och engagerade medarbetare, skolans fortsatta utveckling. Du har ett övergripande ansvar för verksamhetens kvalitet och resultat, liksom för personal, ekonomi och arbetsmiljö.
Du driver och utvecklar ett välstrukturerat systematiskt kvalitetsarbete där analys, uppföljning och riktade insatser bidrar till att stärka elevernas kunskapsutveckling och skolans måluppfyllelse.
Som ledare är du tydlig, närvarande och relationsskapande. Du skapar tillit genom delaktighet och ett kommunikativt ledarskap, samtidigt som du har förmåga att fatta beslut och hålla riktning i utvecklingsarbetet. Du arbetar målinriktat med höga förväntningar och har ett starkt fokus på att skapa goda förutsättningar för både elevers lärande och medarbetares professionella utveckling.
I ditt uppdrag har du tillgång till ett starkt stöd i organisationen med enhetschef, elevhälsa och förstelärare samt centrala stödfunktioner inom elevhälsa, ekonomi, HR och säkerhet.
Du är också en del av kommunens rektorsnätverk, där du tillsammans med andra rektorer bidrar till kollegialt lärande och en likvärdig utveckling av skolorna i Nässjö kommun.Kvalifikationer
Vi söker dig som har pedagogisk högskoleutbildning och erfarenhet av arbete inom grundskolan. Du har god kunskap om skolans styrdokument och är väl förtrogen med rektors uppdrag enligt skollag och läroplan.
Du har dokumenterad erfarenhet av att leda verksamhet, gärna i en skolledande roll, och är trygg i att ta ett helhetsansvar för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du har god förmåga att driva och utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete där analys och uppföljning omsätts i konkreta förbättringar.
Som ledare är du tydlig, strukturerad och uthållig. Du är relationsskapande och kommunikativ, med förmåga att skapa engagemang, delaktighet och tillit i organisationen. Du kan fatta välgrundade beslut och hålla en tydlig riktning, även i komplexa situationer.
Du har ett starkt fokus på elevernas kunskapsutveckling och arbetar målmedvetet med höga förväntningar på både elever och medarbetare. Samtidigt värnar du en god arbetsmiljö och bidrar till medarbetares professionella utveckling.
Vi ser att du trivs i samverkan med andra och aktivt bidrar till kollegialt lärande, både på den egna skolan och i kommunens rektorsnätverk.
Meriterande är genomförd eller påbörjad statlig rektorsutbildning.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-12-01 Eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Nässjö kommun via www.nassjo.se.
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Om du har skyddad identitet och vill söka den annonserade tjänsten är du välkommen att skicka ansökningshandlingar till hravdelningen@nassjo.se
. I mejlet måste det framgå vilken tjänst du söker.
Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331922". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nässjö Kommun
(org.nr 212000-0548)
Nässjö kommun (visa karta
)
571 80 NÄSSJÖ Arbetsplats
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef grundskola
Helena Petersson helena.petersson@nassjo.se 0380-517964 Jobbnummer
9971421