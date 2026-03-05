Rektor till Kunskapsskolan Jönköping
Kunskapsskolan i Sverige, där även Kunskapsgymnasiet ingår, startade sina första skolor år 2000 och har idag 29 grundskolor och sex gymnasier med 1 350 medarbetare och 14 400 elever. Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.
På Kunskapsskolan har vi en pedagogik som är personligt utformad och utgår från varje individ. Genom vårt arbetssätt skapar vi nära relationer mellan lärare och elev, vilket ger förutsättningar för att varje elev ska nå längre än de själva tror är möjligt. I en miljö där eleven får vara sig själv och får rätt stöd och utmaningar skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
Kunskapsskolan Jönköping är en grundskola årskurs 4-9 och har idag runt 185 elever. Skolan startade 2011 och är belägen mellan Jönköping och Huskvarna. Skolan är högt belägen med utsikt över Vättern. Busshållplats och tågstation ligger ett stenkast från skolan.
Vi söker nu en engagerad och målinriktad rektor till Kunskapsskolan Jönköping
Är du en rektor som utövar ett tydligt och inspirerande ledarskap? Vill du jobba i en skola som sätter eleven i centrum, fokuserar på kunskap, elevens utveckling och en stark gemenskap? Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Ett spännande arbete i ett framgångsrikt utbildningsföretag där goda studieresultat, nöjda elever och skickliga medarbetare är det som genomsyrar allt vi gör.
Du blir en viktig del i att förmedla vår pedagogiska modell till dina medarbetare och elever. Du bidrar till att elever lyckas med, och till och med överträffar, sina mål
Du ingår i ett nätverk med över 30 andra rektorer som träffas regelbundet
Dina arbetsuppgifter
Som rektor på Kunskapsskolan ansvarar du för att Kunskapsskolans vision, värderingar och pedagogik förverkligas samt säkerställer att Kunskapsskolans pedagogiska modell tillämpas lokalt.
Du är chef över och har arbetsmiljöansvar för ca 20 medarbetare. Du ansvarar även för att etablera goda relationer med skolans elever och deras vårdnadshavare.
Du har ett särskilt ansvar att målinriktad arbeta för att skolan får in fler elever. Detta sker främst genom den inre kvaliteten på verksamheten men också genom att förmedla Kunskapsskolans budskap till invånare i våra upptagningsområden.
Du ansvarar för och leder den lokala verksamheten. Du säkerställer att skolan drivs i enlighet med de nationella styrdokumenten, utifrån skolans kvalitetsplan samt utifrån Kunskapsskolans kvalitetsmodell, arbetssätt och processer.
Du kommer att:
Leda verksamheten så att uppsatta kvalitets- och betygsmål uppnås
Delta i det övergripande pedagogiska utvecklingsarbetet hos huvudmannen
Driva och utveckla verksamheten på Kunskapsskolan Jönköping för att öka kännedomen om skolan på orten och rekrytera/behålla elever.
Involvera medarbetarna i skolans kvalitetsarbete samt regelbundet kommunicera utvecklingen mot måluppfyllelsen
Aktivt närvara i den dagliga verksamheten för att ge kontinuerlig återkoppling till medarbetare på arbetsprestation och uppnådda resultat
Informera om pedagogiken och skolan till blivande elever och vårdnadshavare
Upprätta och hålla budget för varje verksamhetsår i enlighet med företagets nyckeltal och policy
Delta i rektorskonferenser, rektorsmöten och klustermöten för att bidra till hela Kunskapsskolans utvecklingKvalifikationer
Du har dokumenterad erfarenhet som skolledare. Du har högskoleutbildning med pedagogisk inriktning. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument och skolans regelverk.
Du har mod, är engagerad och erfaren och för dig är det viktigt att göra dina medarbetare och elever delaktiga i utvecklingen av verksamheten. Du är tydlig i din ledarroll och har förmågan att inspirera och entusiasmera. Du utövar ett skickligt pedagogiskt ledarskap och tar ansvar för elevernas lärande och resultat. Du har god samarbetsförmåga, är handlingskraftig och kommunikativ.
Meriterande kvalifikationer
Det är meriterande om du har gått rektorsprogrammet och är väl insatt i aktuell skolforskning. Det är även en klar fördel om du har god lokalkännedom och ett upparbetat kontaktnät i Jönköping med omnejd.
Tjänstens utformning
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid. Vi tillämpar provanställning under högst sex månader.
Rekryteringsprocessen
Ansökan sker via länken nedan senast den 26 mars 2026. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Vid frågor kontakta grundskolechef Markus Brunfelt på markus.brunfelt@kunskapsskolan.se
eller via telefon 073-317 34 58.
Mer information om oss och vår pedagogik hittar du på vår hemsida, kunskapsskolan.se Ersättning
