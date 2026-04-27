Rektor till Kunskapens Hus
2026-04-27
Vill du jobba i den lilla kommunen med de stora möjligheterna?
Varmt välkommen till oss i Munkedals kommun!
Munkedals kommun ligger i norra Bohuslän mellan Oslo och Göteborg. Här möts skog, älv och hav, och avstånden är korta mellan människor och resultat. Hos oss arbetar du nära både kollegor och verksamhet, med möjlighet att påverka och göra skillnad i vardagen. Vi bygger vidare på det som redan är starkt och utvecklar det som gör att människor vill bo, leva och verka här. Utveckling skapas i samspel mellan invånare, företag, föreningsliv och kommun. Det innebär att du som medarbetare är med och driver förändring tillsammans med andra. Vi arbetar med människors välmående i fokus och för att Munkedals kommun ska vara en plats att trivas i och vilja rekommendera.
Kultur- och utbildningsförvaltningen vill erbjuda den utbildning, omsorg och inspiration som våra små och stora medborgare behöver genom livets olika utvecklingsskeden. Kultur och utbildningsförvaltningen består av två avdelningar - avdelning skola och avdelning förskola och kultur och fritid. I verksamheterna inom avdelning skola ingår alla skolformer från förskoleklass till vuxenutbildning samt elevhälsan. Avdelning förskola innefattas av kommunens alla förskolor och dagbarnvårdarna samt kultur och fritid bestående av bibliotek, kulturskolan och ung fritid.
Är du en strategisk och utvecklingsorienterad lagspelare? Vill du driva vår breda, växande och flexibla verksamhet, med social hållbarhet i fokus?
Vi söker nu ny rektor till Kunskapens Hus som är en del av verksamheten inom avdelning skola. Kunskapens Hus har ca 300 elever och ligger i Dingle, i Munkedals kommun. Vi har flera olika skolformer; introduktionsprogram, vuxenutbildning, anpassad grund- och gymnasieskola, och ett nationellt gymnasieprogram, Processtekniska Gymnasiet, beläget i Arctic Papers lokaler i Munkedal. Kommunens aktivitetsansvar ligger inom ansvarsområdet, likaså är Vård- och Omsorgsdscollege och Teknikcollege delar av verksamheten. Hos oss finns engagerade och kompetenta lärare som alltid sätter elevernas bästa i fokus. Vi strävar alltid efter en arbetsplats där vi aktivt arbetar med att vi är varandras arbetsmiljö, så att såväl lärare som elever trivs.
Beskrivning av arbetet
Uppdraget innebär att leda och utveckla utbildning för både ungdomar och vuxna, där flexibilitet, individanpassning och nära samverkan med arbetsliv och samhällsaktörer är centrala delar. Vuxenutbildningens roll i omställning och kompetensförsörjning är en viktig del av verksamheten där du verkar för att möta framtida behov. Vuxenutbildningen ingår i ett samverkansavtal mellan fem kommuner i norra Bohuslän, där Munkedal har ett övergripande ansvar. Du samverkar och samordnar arbete mellan andra viktiga samarbetspartners och aktörer inom och utom kommunen.
Som rektor har du ett övergripande budget- och helhetsansvar för samtliga utbildningsformer. Du ansvarar för att säkerställa god kvalitet, arbetar strategiskt och systematiskt med att utvärdera, utveckla och förädla samtliga verksamheter inom ansvarsområdet mot högre resultat- och måluppfyllelse.
Förvaltningen står inför fortsatt utveckling av utbildningarnas kvalitet, samverkan och långsiktiga hållbarhet. Som rektor bidrar du aktivt till arbetet tillsammans med förvaltningens ledning, då du ingår i avdelningschefens ledningsgrupp tillsammans med rektorer och biträdande rektorer inom avdelning skola. Där förväntas du arbeta strategiskt såväl som operativt och ta ansvar för helheten inom avdelningen samt samverka i positiv anda för allas bästa. Du ser det som en självklarhet att arbeta för kommunens bästa och har en god förmåga att etablera samverkan med olika professioner inom kommunen.
Vi söker dig som
är legitimerad lärare eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
har gedigen erfarenhet och kompetens inom ansvarsområdet.
har god erfarenhet av ekonomi-/budgetarbete, samt personalansvar.
har kunskap i juridiken kopplad till de verksamhetsområden du är tänkt att leda.
har god ledarerfarenhet och leder utifrån ett utvecklande och transformativt ledarskap.
har deltagit aktivt i pedagogiskt utvecklingsarbete som lett till dokumenterad kvalitetshöjning och goda resultat (meriterande).
har erfarenhet av att leda andra chefer och har genomgått rektorsutbildning (meriterande).
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer att lägga stor vikt vid dem. Vi värdesätter din förmåga att ta initiativ och omsätta beslut i vår organisation med fokus på problemlösning och möjligheter. Dina ledaregenskaper och erfarenhet av att leda i förändring kommer vara till god nytta. Du har ett tydligt och strukturerat arbetssätt, samt ett strategiskt förhållningssätt för att uppnå resultat och uppsatta mål. För att du ska bli framgångsrik i tjänsten behöver du kunna samordna både interna och externa verksamheter. Ditt engagemang, din förmåga att samarbeta och få andra med dig samt din skickliga kommunikativa sida kommer komma väl till pass.
Vi erbjuder dig
stimulerande arbetsuppgifter med möjlighet att påverka dina arbetstider.
förmånligt friskvårdsbidrag, rabatter på gymkort samt gratis träning i träningslokalen Styrkan.
generösa möjligheter till kompetensutveckling.
ett ledarskap som bygger på våra värdeord: mod, engagemang, tydlighet och tillit.
Vi vill informera dig om
att utdrag från belastningsregister behöver uppvisas innan anställning
att provanställning kan eventuellt komma att tillämpas
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
visar giltig ID-handling
vid behov uppvisar en kopia av examensbevis och/eller yrkeslegitimation
har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
Vid vissa tillsättningar:
görs säkerhetsprövning
görs legitimationskontroll via Socialstyrelsen eller Skolverket
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Munkedals kommun
(org.nr 212000-1330), http://www.munkedal.se
Norra Kustvägen 9 (visa karta
)
455 61 MUNKEDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kultur och utbildningsförvaltningen, Avdelning skola, Kunskapens Hus
Sveriges lärare kajsa.olausson@munkedal.se 076-5393757
9877954