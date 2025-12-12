Rektor till Gustavslundsskolan
Helsingborgs kommun / Pedagogchefsjobb / Helsingborg Visa alla pedagogchefsjobb i Helsingborg
2025-12-12
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev. Vill du vara med och göra skillnad? Välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
På Gustavslundsskolan vill vi att du ska längta till något varje dag. Därför är våra medarbetares uppgift att inspirera våra elever till nyfikenhet, kreativitet och kunskap så att eleverna kan utvecklas och nå så långt de kan och vill hos oss. Gustavslundsskolan är en F-9 skola med dryga 500 fantastiska elever och drygt 60 glada anställda. Skolans ledord är RIKA: Relation, Innovation, Kommunikation och Annorlunda. Dessa ord arbetar vi med varje dag. Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Här kan du läsa mer om Gustavslundsskolan | Helsingborg.sePubliceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Som rektor på Gustavslundsskolan är din primära uppgift att leda skolutveckling, leda det pedagogiska utvecklingsarbetet med fokus på ökad måluppfyllelse.
Vi söker dig som har erfarenhet av verksamhets-, personal- och ekonomiansvar samt har en vilja och passion för att leda och utveckla. Tillsammans med biträdande rektor och administrativ chef leder du skolan med ett målinriktat och tydligt ledarskap med eleven i främsta rummet. Systematiskt kvalitetsarbete utgör en naturlig del i ditt arbete. Med ditt nära och utvecklingsorienterade ledarskap får medarbetarna möjlighet att utvecklas och inspireras till ännu högre undervisningskvalitet.
Du kommer även att ingå i en ledningsgrupp av rektorer där du förväntas bidra aktivt till utveckling och samarbete, men du är också en del av en större helhet i Helsingborgs stads skolor. Som chef har du nyckelpersoner kopplade till dig och din verksamhet inom till exempel HR och ekonomi.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker dig som vill och kan driva, leda och utveckla. Du har förmågan att ta tillvara medarbetarnas kompetens, erfarenhet och engagemang och få dem att växa som team men också individuellt. Du är inspiratör, strateg och aktiv i genomförandet. Din analytiska förmåga är god och du är duktig på att se framåt samtidigt som du driver den dagliga verksamheten och följer upp det som redan är gjort. Att fatta beslut är en central del i ditt tydliga ledarskap.
Du ska ha aktuell erfarenhet som rektor alternativt som biträdande rektor med verksamhets-, personal- och ekonomiansvar inom grundskolan och/eller gymnasiet. Du ska ha pedagogisk högskoleutbildning och ha påbörjat eller slutfört rektorsprogrammet. Du ska ha erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete samt utvecklingsarbeten inom olika områden. Det är naturligt för dig att hålla dig uppdaterad inom forskning som rör pedagogik och ledarskap. Du har också mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
En första intervju planeras att hållas den 12 alternativt 14 januari, bra att redan nu blocka de dagarna i kalendern.
Sista dag att ansöka är 20260104
Anställningsform: tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Ombud Sveriges skolledare
Martin Carling Martin.Carling@helsingborg.se 042105795 Jobbnummer
9640650