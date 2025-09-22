Rektor till Forshällaskolan F-6
2025-09-22
Vill du vara med och forma morgondagens skola i Uddevalla kommun?
Är du en relationsskapande rektor med helhetssyn och ett tydligt, lyhört och inspirerande ledarskap? Då kan du vara en av grundskolans nya rektorer!Publiceringsdatum2025-09-22Beskrivning
Du kommer att arbeta tillsammans med yrkesskickliga rektorskollegor och med stöd av vårt grundskolesteam.
Grundskolan i Uddevalla leds av två verksamhetschefer och rektorsgruppen omfattar omkring 25 chefer och rektorer. Gruppen präglas av kollegialt lärande. En dag i veckan möts vi och tar upp aktuella frågor och arbetar med strategiskt utvecklingsarbete tillsammans. Det är även ett tillfälle för informations- och erfarenhetsutbyte, utbildningar och arbete i olika grupper.
Som rektor hos oss har du stor frihet att tillsammans med dina medarbetare utforma er specifika verksamhet, samtidigt som du aldrig står ensam med de större utmaningarna. En uppskattad resurs för rektorerna är grundskolans egen avdelning för stöd och råd i systematiskt kvalitetsarbete, kompetensutveckling och rektors pedagogiska ledarskap. Du har som rektor tillgång till administrativt, ekonomiskt och juridiskt stöd. Personalavdelningen stöttar i personalfrågor. Alla nya rektorer i grundskolan erbjuds en mentor.
Nu söker vi en rektor för årskurserna F-6 på Forshällaskolan. På denna skola finns en lojal personalgrupp som präglas av att man samarbetar med varandra och eleverna, stöttar och löser utmaningar tillsammans. Skolan har vuxit i antal elever och har idag omkring 400 elever. Som stöd i rektors uppdrag så har du i denna tjänst en biträdande rektor, elevhälsa och administratör.
Om dig
Din främsta uppgift som rektor kommer bli att, tillsammans med rektorskollegor och medarbetare, utveckla verksamheten ur ett helhets- och elevperspektiv. För att lyckas med detta vill vi att du är:
- En lagspelare som har lätt för att bygga relationer och trivs med att arbeta i team..
- En flexibel och stabil ledare med ett gott förhållningssätt
Vi vill att du:
- Drivs av en vilja att arbeta målinriktat och att åstadkomma resultat.
- Skapar engagemang och delaktighet tillsammans med dina medarbetare utifrån verksamhetens gemensamma mål.
Har du dessutom en strategisk helhetssyn som kan bidra till skolans långsiktiga framgång? Då kan du vara den rektor vi letar efter!
Ansvarsområde
Tjänsten omfattar ansvar för verksamheten F-6 med dess verksamhetsutveckling, ekonomi och medarbetare samt arbetsmiljö för medarbetare och elever. Du förväntas att arbeta tätt tillsammans med rektorerna i södra Uddevalla, men ditt enhetsansvar ligger på Forshällaskolan.
Grundskolans fokusområden är likvärdighet för alla våra elever, ökad måluppfyllelse i framför allt matematik och svenska, samt trygghet och studiero. Vi arbetar med ökad likvärdighet och målet är att alla elever ska ha möjlighet att gå vidare till gymnasiestudier.
Du är en person som har lätt för att bygga goda relationer och har samtidigt förmågan att skapa struktur och ordning.
Hos oss får du förutsättningar att lyckas som rektor!Kvalifikationer
Akademisk högskoleexamen med pedagogisk inriktning krävs. Du behöver ha erfarenhet av arbete i pedagogisk verksamhet.
Rektorsutbildning samt erfarenhet av att ha arbetat som rektor kommer att bedömas som meriterande vid rekryteringen. Du behöver vara väl insatt i lärprocesser och förutsättningar för lärandet.Övrig information
Intervjuer planeras till den 21 oktober, 2025.
Välkommen med din ansökan!
För tjänster där lärarlegitimation/examensbevis/studieintyg krävs ska detta lämnas in före anställning.
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
