Rektor resursskola- Kalmar Centrumskola
Nytida AB / Pedagogchefsjobb / Kalmar Visa alla pedagogchefsjobb i Kalmar
2025-09-30
Nu söker vi en driven rektor till vårt team. Vi erbjuder ledarskapsprogram, ett meningsfullt arbete och möjligheten att göra skillnad!
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Ledarskapsprogram för samtliga blivande chefer via Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Vi har även kollektivavtal genom Almega friskoleavtal, tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag.
Om rollen
För oss är det viktigt att du som rektor är aktiv och närvarande i verksamheten. Du besitter en hög social kompetens och har lätt för att skapa relationer. Genom ditt nära ledarskap säkerställer du också att företagets värderingar, det pedagogiska ramverket och gällande lagstiftning efterlevs på skolan. Du har förmågan att såväl ta ett helhetsansvar som att styra, leda och följa upp skolan utifrån verksamhetsplanen, skolans systematiska kvalitetsarbete, företagets mål och ekonomiska ramar. Du är systemstark och van att navigera och arbeta digitalt i interna processer, rutiner och policys.
Om Kalmar Centrumskola
Kalmar Centrumskola ligger centralt i Kalmar. Från tåg-, och busstationen tar det ca 10 minuter att gå. Till stadskärnan i Kalmar är det ca 5 minuters promenad. Skolan är en resursskola med begränsat mottagande till elever i omfattande behov av särskilt stöd. Våra elever har framförallt svårigheter utifrån autism men ofta ytterligare neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Skolan har ungefär 45 elever.
Kalmar Centrumskola har mindre undervisningsgrupper/klasser i åk 5-9 och hög personaltäthet. Vi arbetar i team fördelat på två arbetslag och två våningar.
Vi fokuserar på den enskilde elevens styrkor och förmågor. Undervisningen och övriga moment under skoldagen individanpassas helt utifrån elevens förmågor, styrkor, behov och dagsform. Vår grundsyn är att våra elever, med rätt stöd, klarar allt. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Vår målsättning är alltid att eleven ska uppnå kunskapskraven. Som rektor rapporterar du till skolchefen, och tillhör Nytida skolors ledningsgrupp tillsammans med elva rektorskollegor som är utspridda i landets sydliga och ostliga delar.
Här kan du läsa mer om Kalmar Centrumskola - Nytida
Aktivt ledarskap För att lyckas som chef och ledare hos oss krävs ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar. Vi utbildar därför samtliga chefer via Läras ledarprogram. Ett ledarskap som skapar motivation och engagemang hos våra medarbetare.
Du är initiativrik, lyhörd och känner en självklar respekt för andra människor. Du har en styrka i det relationella och sociala samspelet och ledarskapet.
Din erfarenhet och kunskap
Vi söker dig som är examinerad rektor i tillägg till grundläggande pedagogisk utbildning (lärare, förskollärare) eller likvärdig utbildning. Meriterande om du också har en formell specialpedagogisk kompetens utifrån att Kalmar centrumskola är en resursskola.
Vi ser gärna att du har dokumenterad erfarenhet som rektor samt har goda vitsord kring ledarskap. Du är väl insatt i och har beprövad erfarenhet i övrig lagstiftning som är relevant för skolledare såsom bla arbetsmiljölagstiftning, arbetsrätt, brandskydd, förvaltningsrätt.
Om du inte är examinerad rektor men anser dig ha den formella specialpedagogiska kompetens, de förmågor och den erfarenhet som tjänsten kräver, exempelvis erfaren och examinerad specialpedagog med goda ledaregenskaper är du också välkommen att söka tjänsten. Du behöver då vara beredd på att genomföra den statliga rektorsutbildningen inom 12 månader efter tillträde.
Tjänsten ställer höga krav på din organisationsförmåga för att skapa tydlighet kring krav och förväntningar och också förmåga att följa upp detta systematiskt.
Övrigt Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Efter överenskommelse men företrädesvis under december Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. För mer information kontakta: Facklig kontakt: Vision, vision@ambea.se
Då rekryterande skolchef är bortrest på semester hanteras inga ansökningar under perioden 251010-251026.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. I den här processen genomför vi även bakgrundskontroller på slutkandidaten.
