Rektor och skolchef
2026-01-28
Vi söker en engagerad och visionär rektor som vill leda två unika skolor med stark lokal förankring och fokus på hållbarhet och lärande i nära samspel med naturen. Bodbysunds miljöskola och Vebomarks byskola är små, välfungerande skolor där elevernas nyfikenhet och kreativitet står i centrum. Här får du möjlighet att utveckla verksamheten tillsammans med kompetenta medarbetare och en aktiv lokal gemenskap.
Om Bodbysunds miljöskola
Bodbysunds miljöskola är en liten friskola som drivs av en ideell förening som har ansvar för drift och underhåll och en ekonomisk föreningen som handhar frågor om de anställda på skolan och dess elever. Den Ekonomiska föreningens medlemmar och styrelse består av elevernas föräldrar. Bodbysunds miljöskola är en grundskola där hållbarhet och gemenskap står i centrum. Vår vision är att skapa en lärmiljö där eleverna inte bara utvecklar kunskap, utan också ett starkt ansvar för vår planet, framtiden och varandra. Vi tror på delaktighet, kreativitet och respekt - värdeord som genomsyrar allt vi gör. Hos oss är lärandet en levande process där elever, pedagoger och övrig personal tillsammans skapar en trygg och inspirerande miljö.
Om Vebomarks byaskola
Vebomarks byaskola är en friskola som drivs av en styrelse bestående av engagerade föräldrar som brinner för landsbygden och värderar det naturliga och genuina som en liten och jordnära skola kan erbjuda föräldrar och elever. På skolan går barn från förskoleklass till årskurs 6. Här har vi tillgång till en fantastisk utomhusmiljö som möjliggör att på ett enkelt och naturligt sätt inkludera naturen i undervisningen.
Den unika lärmiljön som dessa två byaskolor erbjuder med närhet till naturen, ett nära samarbete med vårdnadshavare samt engagerad och skicklig personal ger stora möjligheter att skapa en trygg, kreativ och hållbar skolmiljö.
Som rektor blir du en drivande kraft i skolans utveckling. Du leder med hjärta och tydlighet, och skapar förutsättningar för både elever och medarbetare att nå sin fulla potential. Du har ett strategiskt ansvar för skolans pedagogiska arbete och personal, men är också en närvarande ledare som bygger relationer och främjar samarbete.
Vi söker dig som
Har pedagogisk insikt och erfarenhet av skolledning.
Är en engagerad ledare med förmåga att motivera och utveckla medarbetare.
Har goda kunskaper om styrdokument och skolans uppdrag.
Brinner för hållbar utveckling och vill bidra till en skola där hållbarhet och lärande går hand i hand.
Är kommunikativ, strukturerad och har förmåga att skapa delaktighet.
Är lösningsorienterad med förmåga att se helheten.
Har rektorsutbildning eller är beredd att genomgå den.
Vi erbjuder
En arbetsplats med stark gemenskap och korta beslutsvägar.
Möjlighet att påverka och utveckla skolornas framtid.
Jobba i en kreativ miljö med närhet till naturen.
Få vara med och forma verksamheterna tillsammans med personal och styrelser.
Är du den vi söker?
Skicka in din ansökan till swidmark11@gmail.com
och/eller styrelsen@veboskolan.se
senast 2026-03-31. I ansökan ska framgå tidigare erfarenheter, utbildning samt eventuell ytterligare information som kan vara till gagn för oss.
Det går även bra att ställa frågor ang tjänsten till samma mailadresser.
Anställning sker löpande
Plats: Bodbysund och Vebomark, Skellefteå kommun
Omfattning: 70-80%
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
