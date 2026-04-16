Rektor I Ur och Skur
Rektor till I Ur och Skur Mårtensbergsskolan (F-3) och I Ur och Skur Mullebo förskola
Plats: Haninge
Heltid
Tillsvidare
Hos oss är naturen inte ett inslag, den är en del av utbildningen. Vi arbetar med utomhuspedagogik, med bl a rörelse och hållbar utveckling som bärande delar i verksamheten.
Det ställer krav på ett ledarskap som kan förena tydlig styrning med en pedagogik som rör sig i alla lärmiljöer, både inomhus och utomhus.
I Ur och Skur Utveckling AB söker en rektor som redan har burit hela rektorsuppdraget en tid och vet vad det innebär.
Det här är ett uppdrag där du förväntas ha förmåga att kunna, men också ha vilja att, kliva in, läsa läget korrekt och ta ansvar för helheten från dag ett. Du behöver samtidigt ha förmåga och vilja att driva utveckling och ta verksamheten vidare.
Uppdraget
Du ansvarar för en grundskola (F-3) och en förskola med gemensam miljö, gemensamma beroenden och en organisation där struktur, tillit och riktning behöver hållas ihop konsekvent över tid.
Du ska utveckla verksamheten vidare, med utgångspunkt i vår pedagogik där rörelse, natur och hållbar utveckling är integrerade i lärandet. Vidareutvecklingen av verksamheten ska även ha fokus på kvalitet, hållbar organisation och ha ett långsiktigt perspektiv på utbildning.
Det innebär att du:
Leder undervisning och utbildning med styrning, inte enbart närvaro
Driver ett systematiskt kvalitetsarbete som är förankrat i praktik och påverkar resultat
Tar fullt arbetsgivaransvar i en kontext där arbetsmiljö, tillit och förväntningar hanteras med precision
Skapar förutsägbarhet i vardagen för medarbetare
Säkerställer att organisationen fungerar även när du inte är i rummet
Leder och utvecklar elevhälsoarbetet så att det är förebyggande, integrerat och en självklar del av utbildningens kvalitet
Du förväntas kunna avgöra när du ska stabilisera, och när du ska driva förändring.
Om verksamheten och organisationen
Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling AB, helägt av Friluftsfrämjandet, driver tretton förskolor och skolor med en unik pedagogik där all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten.
Vår pedagogik delas också via licens med hundratals förskolor och skolor i hela landet där vi tillsammans når tusentals barn. Vi väcker nyfikenhet och rörelseglädje hos barn och elever, och efter 40 år i branschen vilar vår pedagogik tryggt på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Som rektor inom I Ur och Skurs egna verksamheter blir du en del av en kompetent rektorsgrupp som regelbundet möts både fysiskt och digitalt. Du ingår också i ett utökat kollegium tillsammans med våra licensierade förskolor och skolor runt om i landet.
Som rektor har du ett tydligt uppdrag:
"Bidra till att fler barn, oavsett bakgrund, kommer ut i naturen, utvecklar kunskaper om friluftsliv och en hållbar utveckling."
Mårtensbergsskolan är en grundskola F-3 med fritidshem och cirka 90 elever, medan Mullebo är en förskola med cirka 50 barn. Båda verksamheterna ligger naturskönt med närhet till friluftsområden och delar samma skolgård.
Som rektor ansvarar du för båda enheterna och säkerställer en röd tråd från förskola till årskurs 3.
Du kommer att verka i ett system där styrning, uppföljning och ansvar är tydligt definierade, och där kvalitet i genomförandet är avgörande.
Förutsättningar, kravbilder och ansvarsfördelning förändras över tid. Uppdraget kräver därför att du bygger en organisation som står stabil även när ramarna justeras - och som samtidigt har kapacitet att utvecklas vidare.
Du ingår i en rektorsgrupp där kollegialt utbyte förutsätter att du redan bär din del av uppdraget fullt ut.

Kvalifikationer
Genomförd statlig rektorsutbildning
Flerårig erfarenhet som rektor eller biträdande rektor med helhetsansvar
Dokumenterad förmåga att leda verksamhet där kvalitet, arbetsmiljö och resultat balanseras samtidigt
Mycket god kunskap om skollag, arbetsrätt och fackliga samverkansprocesser
God och fördjupad förståelse för elevhälsans uppdrag samt erfarenhet av att leda ett fungerande elevhälsoarbete
Det vi kommer att pröva i rekryteringen
Hur du skapar stabilitet i en miljö
Hur du hanterar förväntningar från huvudman, medarbetare och uppdrag
Din förmåga att bygga hållbara strukturer snarare än personberoende lösningar
Hur du leder när det inte finns enkla eller snabba vägar framåt
Hur du använder elevhälsan som en strategisk resurs i skolans utveckling
Vi söker dig som:
Är lugn, konsekvent och uthållig i ditt ledarskap
Har integritet nog att stå kvar i fattade beslut och omdöme nog att ompröva när det krävs
Har förmåga att bygga tillit i en organisation
Har erfarenhet av att leda i sammanhang där relationer, struktur och styrning utvecklas parallellt
Arbetar medvetet med din arbetsgivarroll och förstår vad den innebär i praktiken
Har driv att utveckla verksamhet utan att tappa det som behöver vara stabilt
Intresse för friluftsliv och utomhuspedagogik är en självklar del av uppdraget.Övrig information
Tillsvidareanställning, heltid, med 6 månaders provanställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdag.
Skicka CV och personligt brev till: anna.karlsson@iurochskur.se
Märk ansökan: Rektor Mårtensberg/Mullebo
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: anna.karlsson@iurochskur.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rektor Mårtensberg Mullebo".
Arbetsgivare: Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling AB
(org.nr 556810-5729)
Mårtensbergsvägen 64 (visa karta
)
136 69 VENDELSÖ Arbetsplats
I Ur och Skur Mullebo förskola & Mårtensbergsskolan
