Rektor förskola

Om arbetsplatsen - det här är vi!
Välkommen till ett meningsfullt arbete och en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för utifrån kommunens gemensamma värdegrund; samarbete, trygghet, ansvar, respekt - STAR.
Hos oss har du möjlighet till bland annat friskvårdsbidrag och frikort till simhall, gym och utomhusbad.
Utbildningsförvaltningen är en avdelning som är underställd utbildningsnämnden. Som rektor ansvarar du för Kolarbyområdets förskolor.
Förskoleavdelningen är en väl sammanhållen avdelning som omfattar verksamhetschef, tre rektorer, två specialpedagoger, en övergripande administrativ assistent samt visst administrativt rektorsstöd.
Ditt uppdrag
Du har ansvar för cirka 35 medarbetare. Ditt uppdrag som rektor blir att i nära samarbete med verksamhetschefen och övriga rektorer leda, utveckla och följa upp arbetet mot de uppsatta målen. Du kommer att vara direkt underställd verksamhetschefen och ingå i förskoleavdelningens ledningsgrupp. Ledningsgruppens arbete är huvudsakligen inriktad på strategisk planering och samverkan ur ett helhetsperspektiv. Du kommer att ha personal, budget och arbetsmiljöansvar.
Dina kvalifikationer och meriter
Förskollärar- och Rektorsutbildning är en merit.
B-körkort krävs.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Erfarenhet av arbete med barn inom förskola eller skola.
Ledarskapsvana
Vi söker följande personliga egenskaper hos dig:
Du arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Du skapar engagemang och delaktighet.
Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet, förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Vi eftersträvar en god åldersspridning och ser positivt på sökande ur alla åldrar. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift.
