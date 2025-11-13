Rekryteringsutbildning inom industriteknik
ÖPM Industri & Smidespartner AB / Svetsarjobb / Norrköping Visa alla svetsarjobb i Norrköping
2025-11-13
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ÖPM Industri & Smidespartner AB i Norrköping
ÖPM Industri & Smidepartner AB i Norrköping samarbetar med Arbetsförmedlingen och Kunskapscompaniet i Norrköping, för att hitta personer som vill utbilda sig inom industriteknik, bland annat svets. Klarar man utbildningen är chansen till anställning mycket god hos oss!
Arbetsuppgifterna är enkla montage-, skruv- och verkstadsjobb tillsammans med erfarna kollegor.Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
• Tillverkning och bearbetning inom smide och industri
• Montage och installationer ute hos kund
• Reparationer, service och underhåll
• Ritningsläsning och arbete med relevanta maskiner och verktyg
Vem vi söker:
• Du trivs med praktiskt arbete
• Du kan följa instruktioner och gillar att lära dig nya saker
• Du är arbetsvillig, pålitlig och kommer i tid
• B-körkort är ett plus
• Erfarenhet är inte nödvändigt - rätt inställning är viktigare
Arbetstider:
Heltid, vardagar. Möjlighet till övertid vid behov.
Vi erbjuder:
• Trygg anställning i ett stabilt bolag som satsar på tillväxt
• Varierande arbetsuppgifter
• Möjlighet att påverka och utvecklas i rollen
• Trevliga kollegor och en arbetsplats där man trivs
Om rekryteringsutbildningen:
Den här utbildningen riktar sig till inskrivna arbetssökande som är intresserade av att arbeta hos oss på ÖPM. Vi väljer tillsammans med Arbetsförmedlingen ut vilka vi vill satsa på. Utvalda personer kommer få gå på ett informationsmöte med efterföljande snabbintervjuer den 16/12 då det slutliga urvalet sker.
Utbildningen startar 19/1, är på heltid och genomförs i Norrköping i Kunskapsakademins lokaler. De tre första veckorna görs tester och en nivåbedömning av dina kunskaper för att se så att du har rätt förutsättningar att klara utbildningen. De som går vidare kommer under utbildningen ha arbetsplatsförlagt lärande (praktik) hos oss på ÖPM. Du beräknas vara klar med utbildningen efter cirka ett år, men då utbildningen är individuell kan den vara något kortare eller längre utifrån din utveckling. Efter avslutad utbildning finns möjlighet till heltidsanställning. Anställning sker utifrån verksamhetens behov samt en helhetsbedömning av din prestation och personliga lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan! Varaktighet, arbetstid, etc.
Dagtid, vardagar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ÖPM Industri & Smidespartner AB
(org.nr 559126-0988)
Kaptensgatan 5 (visa karta
)
602 38 NORRKÖPING Jobbnummer
9602297