Rekryteringsspecialist till Capio Rekrytering
Capio Sverige AB / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-06-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi söker nu en specialist inom rekrytering till Capio i Stockholm. Du blir en del av vår nyetablerade rekryteringsfunktion där rollen kombinerar operativt rekryteringsarbete med search, kandidatarbete och utveckling av arbetssätt och processer. Rollen passar dig som är i början av din karriär och vill utvecklas inom rekrytering i en verksamhet med högt tempo, stort ansvar och nära samarbete med verksamheten.Publiceringsdatum2026-06-01Om företaget
Capios rekryteringsfunktion stöttar verksamheter inom hela Capio Sverige. Vi rekryterar med särskild spets inom kliniska yrken, sjuksköterskor, undersköterskor och läkare och arbetar även med rekrytering av chefer och specialister.
Vi ansvarar för hela rekryteringsprocessen och har ett tydligt uppdrag att etablera gemensamma processer och strukturer. Funktionen befinner sig i ett aktivt utvecklingsskede, med högt tempo i leveransen och tydligt fokus på kvalitet, samarbete och kandidatupplevelse.
Din roll
Som specialist inom rekrytering arbetar du både operativt med egna rekryteringsprocesser och som stöd i rekryteringar där extra kandidatarbete, search eller struktur krävs. Rollen innebär även möjlighet att bidra till utveckling av arbetssätt, metodik och verktyg inom rekryteringsområdet.
I rollen kommer du att:
• Driva egna rekryteringsprocesser från behov till tillsättning
• Arbeta med search och proaktiv kandidatuppsökning
• Stötta i rekryteringar där extra kandidatarbete eller struktur krävs
• Genomföra marknadskartläggningar och kandidatdialoger
• Bidra i urval och kandidatbedömningar
• Säkerställa tempo, kvalitet och en professionell kandidatupplevelse
• Bidra till utveckling av arbetssätt, processer och förbättringsinitiativ
Om dig
Vi söker dig som är nyfiken, initiativtagande och vill utvecklas inom rekrytering. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, bygga relationer och arbeta i ett högt tempo, samtidigt som du är strukturerad och lösningsorienterad.
Du tycker om att samarbeta, är trygg i kontakten med kandidater och chefer och motiveras av att lära dig nytt och utvecklas tillsammans med teamet.
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Utbildning inom personalvetenskap eller liknande område
Du är i början av din karriär – kanske nyexaminerad eller med något års erfarenhet
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska, både muntligt och skriftligt
Förmåga att arbeta strukturerat och prioritera i ett högt tempo
Intresse för rekrytering, search och kandidatarbete
Meriterande
Erfarenhet av rekrytering, search eller kandidatarbete
Intresse för utveckling av arbetssätt, processer eller system
Erfarenhet av att driva egna projekt eller initiativ
Arbetslivserfarenhet från exempelvis service, administration, butik eller annan kundnära roll
Vi erbjuder
Du blir en del av ett engagerat och kompetent team där samarbete och utveckling står i centrum. Hos Capio får du möjlighet att utvecklas inom rekrytering i en samhällsbärande verksamhet samtidigt som du får vara med och bygga en modern och professionell rekryteringsfunktion.
Vi erbjuder balans mellan arbete och privatliv, flexibla arbetssätt, kollektivavtal och friskvårdsbidrag.
Rollen utgår främst från vårt kontor vid S:t Görans sjukhus i Stockholm med en ambition om cirka tre dagar på kontoret per vecka. Rollen innebär också löpande närvaro ute i verksamheterna i Vårby och Södertälje för verksamhetsnära arbete.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 26-06-01
Sista dag att ansöka är 26-06-14
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7829050-2028950". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Klarabergsgatan 23 (visa karta
)
111 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9940080