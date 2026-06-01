Kille 13år söker assistent Poolare
Poolarna Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vetlanda Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vetlanda
2026-06-01
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolarna Assistans AB i Vetlanda
, Nässjö
, Tranemo
, Svenljunga
, Falköping
eller i hela Sverige
Personlig assistent till en mysig kille på 13år
Strax utanför Vetlanda.
Nu söker vi på Poolarna Assistans en varm, trygg och engagerad personlig assistent till en mysig kille.
Här får du ett varierande och meningsfullt arbete där du blir en viktig del i kundens vardag och ingår ett härligt assistentteam.
Timanställning med start omgående, möjlighet till fast anställning längre fram.
Arbetstider:
dag/kväll 12h förlagt mellan 07.00–19.00
Du arbetar alltid tillsammans med andra assistenter.
Arbetet utgår från kundens hem strax utanför Vetlanda, men du följer även med på aktiviteter, utflykter, läkarbesök och familjesammankomster.
Arbetet innebär att se till att vår kund har en bra dag, genom att hjälp till med personlig omvårdnad, medicinhantering, kontraktur profylax och dokumentation.
Viktigast är ändå att skapa roliga stunder med aktiviteter som musik, läsa böcker, bada, promenader mm
Arbetet kan vara fysiskt krävande och innebära lyft och förflyttningar. Hjälpmedel finns i hemmet.
Vi söker dig som
Är trygg, lyhörd och ansvarstagande, flexibel och kan anpassa dig efter olika situationer
Krav på sökande är att du
Talar och skriver svenska obehindrat
Har körkort och tillgång till egen bil
Kan uppvisa ett utdrag från belastnings registret.
Erfarenhet inom vård och omsorg är meriterande, men personlig lämplighet är viktigast för oss.
Om Poolarna Assistans
Hos Poolarna Assistans står människan alltid i fokus. Vi är en personlig assistansanordnare med kollektivavtal via Almega och arbetar för trygghet, kvalitet och gemenskap – både för kunder och medarbetare.Publiceringsdatum2026-06-01Så ansöker du
maila din ansökan till: malin@poolarna.se
Urval och intervjuer sker löpande 💚 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: malin@poolarna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Poolare13". Arbetsgivare Poolarna Assistans AB
(org.nr 556641-9197)
574 53 HOLSBYBRUNN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9940057