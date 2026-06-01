Vikariat som Boendestödjare socialpsykiatri
2026-06-01
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen – här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - Lysekils kommun - Startsida.
Vi söker en boendestödjare till socialpsykiatrin med huvudanställning i Boendestödet.
Tjänsten kommer också innebära samverkan, samplanering och arbete på Fjälla psykiatriboende där vi arbetar motiverande och stöttande mot personer som har beslut om insatsen boende med särskild service enligt SoL. Socialpsykiatrin är beläget i Lyse strax utanför Lysekil. Vi arbetar med individuellt stöd i vardagen för personer med olika kognitiva och sociala funktionsnedsättningar. Vi skapar förutsättningar, livskvalitet och verktyg för våra brukare för att uppnå ett självständigt liv.
Krav på erfarenhet av arbete inom socialpsykiatrin och gärna inom insatsen boendestöd. Dina arbetsuppgifter
Ditt arbete som boendestödjare innebär:
planering och utförande av insatser utifrån individuella genomförandeplaner
social färdighetsträning för och tillsammans med brukarna
kartläggning och uppföljning i IBIC
dokumentation enligt SoL och HSL
du är del i det dagliga omvårdnadsarbetet
samverkan med anhöriga, god man / förvaltare, sjuksköterska, rehab, biståndshandläggare, samt övriga aktörer inom området
samverka tillsammans med kollegor på arbetsplatsen som är boendstödspedagog, verksamhetspedagog samt enhetschef
att söka ny kunskap inom området Kvalifikationer
Omvårdnadsprogrammet med inriktning funktionshinder, Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller pedagogiskt arbete, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Krav på erfarenhet av arbete inom socialpsykiatri och särskilt inom insatsen boendestöd ses som positivt.
Som person är du lugn och trygg samt har en förmåga att skapa förtroende hos dina medmänniskor. Du ska ha ett stort engagemang, vara flexibel och ha ett intresse för målgruppen.
Erfarenhet av att arbeta strukturerat och ha en god planeringsförmåga, att du kan ta till dig idéer och att du kan förverkliga dom tillsammans med din arbetsgrupp. Du kan uttrycka dig väl i svenska, både i tal och skrift, har dokumentationsvana samt erfarenhet av läkemedelshantering. Positivt om du har erfarenhet av att arbeta med och utifrån lågaffektivt bemötande, ESL och MI.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och erfarenhet.
B-körkort.Anställningsvillkor
Arbetstid mestadels dag - och kvällstid med helgtjänstgöring varannan helg. Utifrån samplaneringsområdet kan det även innebära tjänstgöring med sovande jour på psykiatriboende Fjälla.
Intervjuer kan komma ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vikariat för studieledighet.
Tjänsterna tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattas.
Välkommen med din ansökan!
Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.
Lysekils kommun är en rökfri arbetsplats.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lysekils Kommun
(org.nr 212000-1389), http://www.lysekil.se/
Kungsgatan 44 (visa karta
)
453 80 LYSEKIL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Kommunal Kommunal 0523-613000 Jobbnummer
9940074