Sopsugsplanerare till Sundbyberg Avfall & Vatten
Vill du vara med och utveckla framtidens hållbara avfallslösningar i en av Sveriges mest expansiva kommuner? Är du intresserad av samhällsbyggnad, teknik och hållbara lösningar och vill utvecklas i en bred roll med stor variation? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu en engagerad sopsugsplanerare som vill vara med och bidra till utvecklingen och förvaltningen av Sundbybergs sopsugsverksamhet. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära verksamheten och vara delaktig i både planering, utredningar och löpande utvecklingsarbete.Publiceringsdatum2026-06-01Om tjänsten
Sundbyberg växer snabbt och vi står inför flera stora stadsutvecklingsprojekt där hållbara avfallslösningar spelar en viktig roll. I rollen som sopsugsplanerare kommer du att stötta arbetet med planering, utveckling och förvaltning av bolagets sopsugsanläggningar.
Du kommer att arbeta tillsammans med erfarna kollegor och få möjlighet att successivt utvecklas inom området. Rollen är bred och varierad och innebär många kontaktytor, både internt och externt. Du kommer bland annat samarbeta med fastighetsägare, exploatörer, konsulter och representanter från staden.
Du kommer att tillhöra enheten sopsug, där ni tillsammans arbetar för att utveckla framtidens hållbara avfallslösningar i Sundbyberg.Dina arbetsuppgifter
Som sopsugsplanerare kommer du tillsammans med enheten bidra i arbetet med att förvalta och utveckla bolagets sopsugsanläggningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Delta i arbetet med planering och utveckling av framtida sopsugsanläggningar
Vara delaktig i framtagande och uppdatering av styrande dokument inom sopsugsområdet, exempelvis riktlinjer och taxefrågor
Arbeta med anslutningsavtal och driftavtal med fastighetsägare
Delta i arbetet med förnyelseplanering av befintliga anläggningar
Medverka i stadsbyggnadsprocessens tidiga skeden tillsammans med övriga kollegor
Delta i arbetet med uppföljning, analyser och verksamhetsutveckling
Driva mindre projekt och utredningar
Svara på remisser och ta fram underlag
Delta i samverkansforum och nätverk inom sopsugsområdet
Samverka med staden, fastighetsägare och övriga aktörer i frågor kopplade till sopsugsverksamheten
Avropa och samordna externa stödkompetenser och konsulter vid behov
Vi söker dig
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Relevant högskoleutbildning inom exempelvis samhällsplanering, samhällsbyggnad, miljö, teknik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av arbete inom samhällsbyggnad, teknisk infrastruktur, avfall eller liknande verksamhet
God förståelse för sopsugssystem och de frågor som är kopplade till planering, utbyggnad och förvaltning av sopsugsanläggningar
Förmåga att se helheten i stadsutvecklingsfrågor samtidigt som du kan arbeta operativt med konkreta frågor och utredningar
God förmåga att uttrycka dig väl i svenska i både tal och skrift
God dator- och systemvana
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i projekt, arbete i offentlig verksamhet samt erfarenhet av sopsugssystem, avfallsfrågor eller annan teknisk infrastruktur. Vi ser positivt på om du tidigare har arbetat i roller med många kontaktytor och samordningsfrågor inom samhällsbyggnadsprocessen.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter. Du strukturerar själv ditt arbete och driver dina processer vidare på ett effektivt sätt. Eftersom rollen innebär att hantera flera olika frågor parallellt är det viktigt att du är strukturerad och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
Du har god samarbetsförmåga och arbetar bra tillsammans med andra människor. Du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt och bidrar till ett gott samarbete både internt och externt. Rollen innebär många kontaktytor och därför är det också viktigt att du är kommunikativ och kan uttrycka dig tydligt i både tal och skrift.
Vi söker dig som tar initiativ, sätter igång aktiviteter och har vilja att utvecklas och lära dig mer inom området. Du är kvalitetsmedveten och noggrann i ditt arbete samt har förmåga att analysera och hantera frågor på ett lösningsorienterat sätt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vårt erbjudande
Hos oss får du arbeta med cirka 50 engagerade medarbetare som trivs och har roligt tillsammans. Vi är ett mindre kommunalt bolag där beslutsvägarna är korta och där du får möjlighet att utvecklas och påverka verksamheten.
För oss är det viktigt med en hållbar arbetsmiljö och en god balans mellan arbete och privatliv. Vi har en arbetskultur där vi hjälper och stöttar varandra och vi är övertygade om att ett fungerande kretslopp är nyckeln till en hållbar framtid.
Hos oss får du möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen och vara med och skapa hållbara lösningar för framtidens stad.Så ansöker du
Du söker tjänsten genom att skicka in CV och personligt brev. Vi går löpande igenom inkomna ansökningar och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Mari Chmielewski, Enhetschef sopsug på telefon: 08-518 336 76
Bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen och du kan komma att krigsplaceras.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sundbyberg Avfall & Vatten AB (SAVAB) är ett kommunalt bolag vars uppdrag är att på ett hållbart sätt leverera dricksvatten, ta hand om avloppsvatten och kommunalt avfall. Bolaget ansvarar också för att på ett miljömässigt hållbart sätt samla in avfall från stadens invånare och kunder. I ansvaret ingår att uppföra, äga, förvalta och underhålla alla stadens VA- och avfallsrelaterade anläggningar såsom pumpstationer, ledningsnät och stationära sopsugar. Bolaget har en egen driftorganisation som utför allt från mätarbyten till renovering i egen regi. Bolaget har därmed en viktig och aktiv roll i att bidra till en hållbar utveckling av staden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Detta är ett heltidsjobb.
