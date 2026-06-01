Praktiska gymnasiet i Limhamn söker en SYV, APL-samordnare och skolkommunik

Praktiska gymnasiet i Limhamn söker en SYV, APL-samordnare och skolkommunikatör
2026-06-01
Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 34 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft? Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Om skolan
Praktiska gymnasiet i Limhamn erbjuder elever ett koncept där teori varvas med praktiska övningar både inne på skolan och ute på arbetsplatser. På Praktiska ställer vi höga krav på oss själva för att skapa de bästa förutsättningarna för en lärorik och rolig utbildning. Vår undervisning präglas av flexibilitet, närhet och praktiskt lärande. Vårt programutbud utgörs av fem starka yrkesprogram: Bygg & anläggning, El & energi, Frisör & stylist, Fordon & transport samt Naturbruksprogrammet. I dagsläget har skolan ca 290 elever och ungefär 40 medarbetare vilket skapar en trygg och familjär atmosfär där "alla känner alla". Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team som stöttar varandra i vardagen och du får stort utrymme att växa i din yrkesroll. Just nu är vi inne i en spännande utvecklingsresa och du kommer att få möjlighet att vara med och forma framtidens yrkesutbildning tillsammans med oss.
Om du vill läsa mer, besök oss påhttps://praktiska.se/malmo-limhamn/
Ditt uppdragTjänsten är en kombinationstjänst som innefattar yrkesrollerna studie- och yrkesvägledare, APL-samordnare samt skolkommunikatör som tillsammans blir en heltidstjänst med start enligt överenskommelse. I din roll som syv har du ett nära samarbete med skolans personal i det generella vägledningsuppdraget i syfte att bidra till ökad valkompetens hos eleverna. Du kommer även arbeta med individuell vägledning- och information till skolans elever, både under gymnasietiden och inför framtida studie- och yrkesval samt vara en del i skolans elevhälsoteam. I din roll som APL-samordnare ingår det att bygga hållbara strukturer för arbetet med arbetsplatsförlagt lärande (APL). Tillsammans med skolans yrkeslärare, är du med och utvecklar skolans kontakter med yrkeslivet och de olika branschorganisationerna samt arbetar för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet kring APL på skolan. I rollen som skolkommunikatör ingår det att ansvara för skolans externa kommunikation, synlighet i sociala medier och marknadsföring inför gymnasievalet (ex. öppet hus och mässor).
Din profilDu är utbildad studie- och yrkesvägledare med ett sinne för utveckling. Det är viktigt med social kompetens, lösningsfokus och driftighet. För att trivas i den här rollen är du en utåtriktad och strukturerad person som har lätt för att skapa förtroende. Du är en naturlig nätverkare som gillar att ha många bollar i luften och som kan kommunicera på ett engagerande sätt - oavsett om det är i ett vägledningssamtal eller i ett inlägg på Instagram. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och värdesätter din förmåga att möta eleverna utifrån deras behov. Våra elever längtar ut i arbetslivet och din största uppgift är att leda eleverna dit. Då utbildningen sker i samverkan med det lokala näringslivet är god lokalkännedom och god branschkunskap meriterande.
Var med och forma framtidens yrkesutbildning!Praktiska Gymnasiet är störst i Sverige inom gymnasial yrkesutbildning. Vi strävar efter att ge våra ungdomar bästa möjliga förutsättningar för att tidigt kliva ut i arbetslivet. Vi vet att en bra yrkesutbildning resulterar i jobb direkt efter gymnasiet, men också en framtidstro. Vi tar vår samhällsroll på största allvar och vår vision är att ge våra elever verktygen att vara med och förändra arbetsmarknaden mot det bättre. Vår vision speglas i vår värdegrund.
AMBITION handlar om att ha höga förväntningar på varandra och våra elever. Genom KRAFT samverkar vi tillsammans kring varje elev oavsett våra roller. GLÖD återspeglar vår stolthet kring det viktiga samhällsansvar vi som yrkesutbildare har i Sverige.
En yrkesutbildning öppnar möjligheter för att skapa sitt eget liv, vilket utvecklar samhället som helhet. Vi vill vara med och skapa samhällsnytta på detta sätt, för ungdomar som har siktet inställt på ett visst yrke, men även för ungdomar som inte ännu har en plan klar för sig.Vår roll är att visa vägen genom att inspirera och utbilda framtidens arbetskraft. Det är något som både samhället och våra elever vinner på.
Vi erbjuderVåra medarbetares hälsa och välmående är viktigt för oss. På våra skolor erbjuds därför medarbetare förmåner som friskvårdsbidrag 5000kr/år, föräldralön och företagshälsovård.
Därutöver erbjuder Praktiska gymnasiet även internutbildningar för nyanställda olegitimerade lärare, och har ett pågående samarbete med de olika nationella lärosätena som erbjuder vidareutbildning av lärare (VAL) för att stötta våra lärare att bli legitimerade.
Läs mer om våra unika medarbetarerbjudanden här.ÖvrigtAnsök så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande, dock senast 2026-07-01. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta Ellen Ågren på 076-101 48 62 eller via mail ellen.agren@praktiska.se
. Varmt välkommen med din ansökan!
Om AcadeMediaPraktiska Gymnasiet ingår i AcadeMedia som är en av Nordens största privata utbildningsanordnare. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan från förskola till vuxenutbildning. Våra medarbetare har olika uppdrag och kompetenser, men ett starkt gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Vi hjälper våra barn, elever och deltagare att utvecklas och att nå sina mål och vi letar därför efter dig som vill vara med och göra Sverige lite bättre. Läs gärna mer på www.academedia.se
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
216 16 MALMÖ
Praktiska Gymnasiet
Ellen Ågren ellen.agren@praktiska.se
