Rekryteringspecialist

2025-08-07
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll
Din roll
Har du förmågan att kommunicera och samarbeta med människor på alla nivåer i ett företag? Vill du fördjupa dina kunskaper som rekryteringsspecialist? Då är det här rollen för dig!
I rollen som rekryteringsspecialist hos oss har du ansvar för hela rekryteringsprocessen. Detta innebär att du kommer att arbeta med att ta fram kravprofiler, utformning av annonser, utföra kompetensbaserade intervjuer samt säkerhetsprövningsintervjuer och referenstagning. De roller som vi rekryterar kan vara allt ifrån systemingenjörer, flygtekniker, mjukvaruutvecklare och chefstjänster vilket ger en spännande variation i rollen. Du kommer att tillhöra Saabs rekryteringsenhet Talent Acquisition Center som finns utspridda på flera orter i Sverige. Nu söker vi ytterligare en rekryteringsspecialist med placeringsort Huskvarna.
Du utgör ett konsultativt stöd till Saabs chefer och HR Business Partner där du med din expertis i personbedömning hjälper Saab att hitta rätt person till rätt plats. Vi använder oss av arbetspsykologiska tester i vår rekryteringsprocess tillsammans med vår leverantör Aon Assessment.
Med tiden kan rollen utvecklas och du kan komma att ges möjlighet att fördjupa dig inom något område som du brinner lite extra för, exempelvis förbättringsarbete eller säkerhetsfrågor.
Vi söker dig som har avslutat utbildning inom HR (eller motsvarande) på universitetsnivå och har minst 3-5 års arbetslivserfarenhet inom området. Du har en mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska i både tal och skrift. Meriterande är om du är certifierad i Aon Assessment.
Du kommer att ingå i ett team av flera härliga rekryterare där vi gärna ser att du kommer in och bidrar med energi, flexibilitet och god samarbetsförmåga. I rollen ställs krav på mycket eget ansvar då du driver egna rekryteringsprocesser självständigt, vilket gör att du också behöver ha en stark beslutsförmåga. Vi ser att du har ett coachande förhållningsätt i samarbetet med rekryterande chefer. Som rekryteringsspecialist tillkommer även administrativt arbete, vilket du med fördel tar dig an på ett strukturerat och ordningsamt sätt.
Respekt och värdighet bör vara ledord för dig i alla sammanhang då vi tror på ett öppet klimat där olikheter uppskattas och där åsikter välkomnas och vi ser det som en förutsättning för vår fortsatta utveckling.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vad du kommer att vara en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25,500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
