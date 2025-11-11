Rekryteringskoordinator till FMUndSäkC
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2025-11-11
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Uppsala
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Rekryteringskoordinator till FMUndSäkC
Gillar du utmaningar? Vill du vara med och hitta morgondagens nya kollegor? Då kan du vara den vi söker.
Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum söker en rekryteringskoordinator till HR-avdelningen/J1 med placeringsort Uppsala.
Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) är ett centrum för utveckling och utbildning inom Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetstjänst. Centrumet är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets tolkskola sammanfördes i Uppsala garnison. FMUndSäkC består av Stabsenhet, Utvecklingsenhet, Utbildningsenhet och Tolkskolan.
Stabsenheten stödjer och skapar förutsättningar för Chefen FMUndSäkC och centrumet i övrigt att planera, genomföra och följa upp dess verksamhet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta med attraktion och rekrytering till Försvarsmaktens utvalda och prioriterade rekryteringsbehov, främst mot utbildningarna på Försvarets tolkskola. Du utformar attraktions- och rekryteringsstrategier kopplat till dels värnpliktsutbildningen förhörssoldat men främst mot specialistofficersutbildningen militärtolk. Du funktionsstyrs av Försvarsmaktens HR centrum men arbetsleds lokalt och planerar och genomför ditt arbete självständigt. Befattningen innebär periodvis många resor inom Sverige
Andra arbetsuppgifter:
- Planera och genomföra attraktions- och rekryteringsevent
- Medverka på lokala och centrala event och mässor
- Hålla föreläsningar
- Arbeta med rekryteringskommunikation både digitalt och i tryck
- Skapa och upprätthålla nätverk inom Försvarsmakten
- Ansvara för antagningsprocessen till specialistofficersutbildning på förbandet
Du kan även stötta och ansvara för olika projekt inom HR-området.
Kvalifikationskrav
- Akademisk utbildning inom HR-området, kommunikation eller studie-och yrkesvägledning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Dokumenterad arbetslivserfarenhet inom planerings- och koordineringsarbete
• Erfarenhet av arbete med attraktions- och rekryteringsfrämjande aktiviteter
- Erfarenhet och intresse av att hålla muntliga presentationer
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
- B-körkort
Meriterande kvalifikationer
- Genomförd svensk militär grundutbildning
- Tidigare arbetat inom Försvarsmakten
- Arbetserfarenhet inom kommunikation
- God administrativ förmåga och förmåga att analysera arbetsprocesser
- Erfarenhet av arbete med rutin- och processbeskrivning
- Erfarenhet av arbete på Plikt- och prövningsverketPubliceringsdatum2025-11-11Dina personliga egenskaper
Tjänsten kräver att du är kreativ, initiativrik, utåtriktad och förtroendeingivande då du kommer att arbeta självständigt och skapa samt bibehålla goda relationer både internt och externt. Du är resultatorienterad i ditt arbetssätt och har förmågan att driva flera projekt parallellt. Att vara orädd, trygg med att tala inför publik och ha lätt för att ta kontakt med nya människor är andra viktiga egenskaper. Vi söker dig med en hög integritet och vi värdesätter ett prestigelöst förhållningssätt och en förmåga att snabbt anpassa sig till nya förutsättningar och uppgifter.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
HR-chef Robert Mattsson nås via växel tfn: 010-825 10 00
Upplysningar om rekryteringsprocessen
HR-generalist Ann Forsman nås via växel tfn: 010-825 10 00
Fackliga representanter
Officersförbundet: Jonas Nilsson
Försvarsförbundet: Carolina Björkemyr
SACO-S FM Uppsala: Stephen Haughey
Telefonnummer: 010-820 00 99 för alla fackliga kontakterÖvrig information
Arbetsort: Uppsala
Varaktighet: Tillsvidare
Beräknat startdatum/tillträde: Enligt överenskommelse
Befattningsnivå: Civil
Sista datum för ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-25. Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC, är ett centrum för utbildning och utveckling inom Försvarsmaktens nationella och internationella underrättelse- och säkerhetstjänst. Centrumet är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets tolkskola sammanfördes till Uppsala garnison.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9598262