Rekryteringskoordinator
2025-10-30
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
, Gällivare
, Luleå
, Stockholm
Vill du bli en viktig del i ett engagerat Talent Acquisition-team där du får kombinera administration, service och rekryteringsprocesser för att göra skillnad för både kandidater och kollegor? Är du en initiativtagande person och har ett öga för struktur? Då kan det här vara rätt roll för dig!
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Som rekryteringskoordinator blir du en central del av vårt Talent Acquisition-team. Du driver och utvecklar de administrativa delarna av vårt arbete inom rekrytering. Du arbetar med administration i vårt personalsystem och rekryteringssystem, koordinerar våra volymrekryteringsprocesser och utför telefonintervjuer vid behov. I rollen ingår även att stötta i frågor kring rekryteringsbostäder, arbetstillstånd och flyttkostnader, samt att boka mässor och hantera statistik och rapporter från rekryteringssystemet. Rollen innefattar många kontaktytor med både interna och externa intressenter.
Det här är en helt ny roll hos oss, vilket innebär att du får en unik chans att vara med och forma innehållet och arbetssätten. Tillsammans med teamet kommer du att utveckla strukturer och rutiner som gör vår rekryteringsprocess ännu mer effektiv och professionell.
Det här har du med dig
- Godkänd gymnasieutbildning
- Erfarenhet av administrativt arbete
- God kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både tal och skrift
Du är en person som planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt, håller ordning på information och ser till att målen nås inom givna tidsramar. Du agerar alltid med hög integritet och bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat, samarbetar gärna med andra för att uppnå gemensamma resultat. Med ett proaktivt förhållningssätt identifierar du behov och tar egna initiativ för att hitta lösningar. Du tar ansvar för dina handlingar och prestationer, är pålitlig och ser till att uppgifter blir gjorda. Dessutom har du lätt för att uttrycka dig tydligt, lyssnar in andra och delar information öppet för att skapa god kommunikation i teamet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse. Tjänsten är en visstidsanställning fram till 2026-12-31.
Plats: Gällivare, Kiruna eller Luleå
Omfattning: Heltid
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Sektionschef Hanna Anlér Blomberg, hanna.anler.blomberg@lkab.com
.
Fackliga kontakter:
Kiruna/ Svappavaara
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
-
Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
-
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
Malmberget/Luleå
- Unionen Södra Katarina Paganus, 0970-762 98
-
SACO-klubben Södra - Annika Taavoniku, 0970-795 32
-
Ledarna Södra - Johanna Dahlin, 010-144 50 16
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
