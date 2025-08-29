Rekryteringskonsult inom Life Science
SallyQ AB / Kemiingenjörsjobb / Stockholm Visa alla kemiingenjörsjobb i Stockholm
2025-08-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SallyQ AB i Stockholm
, Solna
, Uppsala
, Sundsvall
, Malmö
eller i hela Sverige
SallyQ grundades med viljan att bygga ett kompetensbolag där kundvärde och människan står i centrum.
Vår vision som bolag är att hjälpa innovativa företag och människor att göra så stor positiv skillnad som möjligt i världen. Därför är det vår målsättning att kvalitet ska genomsyra allt vi gör - från bemötande och kommunikation till leverans och relationsbyggande.
Om rollen
Som rekryteringskonsult hos oss har du ett helhetsansvar för rekryteringsprocessen till våra kunder. Du kommer att arbeta nära både kunder och kandidater och blir en viktig partner i deras strategiska tillväxt.
Rollen innebär: Driver och genomför rekryteringsuppdrag inom Life Science - från start till mål.
Bygger och utvecklar långsiktiga kundrelationer, fungerar som rådgivare och skapar värde i varje steg.
Genomföra djupintervjuer, bedömningar och presenterar kandidater.
Samverkar med kollegor - researchers och seniora rekryteringskonsulter - för att tillsammans leverera med högsta kvalitet.
Du blir en del av ett mindre, sammansvetsat team där kompetens, omtanke och arbetsglädje är lika självklara som ansvar och kvalitet. Vi arbetar nära våra kunder och har en kultur som präglas av tillit, stöd och ett genuint engagemang för att hjälpa varandra att lyckas. Publiceringsdatum2025-08-29Profil
Vi tror att du redan idag arbetar som rekryteringskonsult eller med kvalificerad search eller i en annan roll där du rekryterar mycket inom Life Science. Du är trygg i rekryteringsmetodik och van vid att arbeta nära uppdragsgivare med höga krav på kvalitet. Du trivs i en rådgivande roll och ser värdet av att kombinera affärsmässighet med ett respektfullt och professionellt bemötande.
I det fall du inte har tidigare erfarenhet av rollen som Rekryteringskonsult - övertyga oss om att du är klippt och skuren för rollen och har en plan för hur du snabbt ska komma på banan med vår hjälp.
Vi ställer inga krav på att du ska älska försäljning - det har vi gott om andra som gör -men vi förväntar oss att du ser våra kunder som långsiktiga partners och ger dem ett bemötande som gör att de väljer oss varje gång de vill växa. Så ansöker du
Skicka in ditt CV eller hör av dig till Sandra Bydell Sveder, Senior Rekryteringskonsult - så berättar vi gärna mer. Vi tror på samtalet som startpunkt och ser fram emot att lära känna dig.
Om SallyQ
SallyQ är ett kompetensbolag inom Life Science med fokus på rekrytering och konsultlösningar inom QA, datoriserade system, projektledning och sterility assurance. Vår vision är att hjälpa innovativa företag och människor att skapa så stor positiv skillnad som möjligt - i världen, i branschen och i vardagen.
Vi inspireras av Sally Bauer, långdistanssimmerskan som med mod och uthållighet visade att det omöjliga är möjligt. Den andan genomsyrar vårt arbete - vi tror på att våga, att hålla ut och att göra det tillsammans.
Hos oss blir du en del av ett ungt och entreprenöriellt bolag med korta beslutsvägar, där du får stort mandat att påverka både din egen arbetsvardag och våra arbetssätt. Vi är ett team som brinner för kvalitet, kundnytta och att ge det lilla extra. Här får du chansen att växa med oss - samtidigt som vi bygger långsiktiga relationer med både kunder och kandidater. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SallyQ AB
(org.nr 559463-4577) Kontakt
Sandra Bydell Sveder sandra.sveder@sallyq.se 0763199688 Jobbnummer
9483474