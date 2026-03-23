Rekryteringsassistent sökes på deltid i Malmö
2026-03-23
Om tjänsten
Som rekryteringsassistent kommer du att stötta nationella rekryterare i deras dagliga arbete. Arbetsuppgifterna är varierande och du kommer tillsammans med rekryterare få möjligheten att vara delaktig i det viktiga arbetet med att matcha rätt kandidat med rätt uppdrag!
I din roll som rekryteringsassistent kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att innefatta:
• Utformning av annonser
• Urval av ansökningar och search av kandidater
• Telefonintervjuer och intervjuer
• Referenstagning
• Administrativt stöd i rekryteringsprocessen
Tjänsten som rekryteringsassistent är en konsultanställning på deltid med placeringsort i Malmö. Arbetstiderna är måndag-fredag kl. 08.00-17.00. Vi ser att du har möjlighet att arbeta två heldagar i veckan och är tillgänglig för att arbeta under sommaren. Önskat startdatum är enligt överenskommelse.
Om dig
Vi tror att du studerar till personalvetare och har minst 1,5 år kvar av studierna. Tidigare erfarenhet av administrativt arbete eller service är meriterande, och du är bekväm med att använda både telefon och dator som dina främsta arbetsverktyg. Du trivs i en roll där du får möjlighet att interagera med många olika människor och har ett genuint intresse för rekryteringsbranschen. Du är nyfiken på att lära dig mer om rekryteringsprocessens alla delar och hur den bidrar till att hitta rätt person till rätt uppdrag.
Krav för tjänsten är:
• Flytande tal i engelska och svenska
• Du studerar HR på minst 50%
• Du har minst 1,5 år kvar av studierna
• Meriterande med tidigare arbetslivserfarenhet inom rekrytering
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Adecco
Adecco är en av världens största rekryterings- och bemanningsföretag. I Sverige erbjuder vi såväl uthyrnings- och rekryteringstjänster som lösningar inom bland annat ledarskaps- och kompetensutveckling, karriärrådgivning, omställning och outsourcing på våra 59 kontor spridda över hela landet. Varje dag gör vi skillnad. För företag, organisationer och individer. På Adecco ser vi dagligen våra konsulter och kandidater komma ut i jobb hos våra kunder. Det är anledningen till att vi går till jobbet varje dag. Som världens största HR-partner har vi individens utveckling och kundens behov i fokus, för vi vet hur viktigt det är för ett företags konkurrenskraft att ha rätt person på rätt plats.
Vid frågor får du gärna höra av dig till ansvarig rekryterare Maja Svensson på maja.svensson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
