Rekrytering av kinesiska kockar

Wok n Roll Skellefteå AB / Kockjobb / Skellefteå
2025-08-19


Vi söker kinesisk kock
Vi söker nu en kock med erfarenhet av kinesiskt kök till vår restaurang.
Krav:
Minst 2 års erfarenhet som kock inom kinesisk matlagning.

Kunskap i traditionella kinesiska maträtter.

Meriterande om du har erfarenhet av att göra handgjord nudel/ramen ().

Publiceringsdatum
2025-08-19

Dina arbetsuppgifter
Tillaga kinesiska rätter enligt meny.

Ansvara för kvalitet, smak och presentation.

Samarbeta med övriga kockar och kökspersonal.

Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö och möjlighet att utvecklas i vårt team.
Välkommen med din ansökan!

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
E-mail
E-post: woknroll2005@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wok n Roll Skellefteå AB (org.nr 559329-3367)
Hörnellgatan 17 (visa karta)
931 30  SKELLEFTEÅ

Kontakt
LIJIE CHEN
chenlijie2017@gmail.com
0730778336

Jobbnummer
9466218

