Rekrytering av kinesiska kockar
2025-08-19
Vi söker kinesisk kock
Vi söker nu en kock med erfarenhet av kinesiskt kök till vår restaurang.
Krav:
Minst 2 års erfarenhet som kock inom kinesisk matlagning.
Kunskap i traditionella kinesiska maträtter.
Meriterande om du har erfarenhet av att göra handgjord nudel/ramen ().Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Tillaga kinesiska rätter enligt meny.
Ansvara för kvalitet, smak och presentation.
Samarbeta med övriga kockar och kökspersonal.
Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö och möjlighet att utvecklas i vårt team.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
E-mail
E-post: woknroll2005@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wok n Roll Skellefteå AB
Hörnellgatan 17 (visa karta
931 30 SKELLEFTEÅ Kontakt
LIJIE CHEN chenlijie2017@gmail.com 0730778336 Jobbnummer
