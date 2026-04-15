Rekrytering av Enhetschef AC Stationer Mitt
I rollen som Enhetschef AC Stationer Mitt blir du en den av vår samhällsviktiga och ständigt växande organisation. Vill du ta dig an energiutmaningen och vara med och jobba för ett lysande Sverige? Välkommen med din ansökan till vårt växande team på Stationsprojekt.Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
Svenska kraftnät rekryterar nu en enhetschef med ansvar för projektledningsfunktionen och för genomförandet av investerings- och reinvesteringsprojekt av luftisolerade AC-stationer i södra Norrland och Mellansverige. Uppdraget omfattar hela projektkedjan - från projektstart och förstudie till färdig anläggning som överlämnas till drift och förvaltning.
Enheten präglas av ett strukturerat och systematiskt arbetssätt med ett tydligt fokus på standardisering och kvalitetssäkring av AC-stationer. I rollen leder och utvecklar du arbetet tillsammans med dina medarbetare och ansvarar för att vidareutveckla effektiva arbetssätt, rutiner och processer för denna typ av projekt.
En del av ditt ansvar som enhetschef kan beskrivas enligt nedan:
Personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för ett team på 14 anställda och cirka 15 resurskonsulter.
Rekrytera och tillsätta projektledare för projekt där enheten har bemanningsansvar.
Utveckla och bibehålla effektiva samarbeten med produktledare, programledare och beställarfunktion inom Svenska kraftnät.
Vara delaktig i ledningsgrupp och rapportera till överordnad chef inom avdelningen.
Bidra till att skapa förutsättningar för god kontakt med branschen och externa intressenter.
Vår investeringstakt fortsätter att öka kraftigt under de kommande åren, vilket innebär att enheten driver ett växande antal projekt parallellt. Som enhetschef har du en central roll i att leda verksamheten genom denna tillväxt och säkerställa att arbetssätt, rutiner och processer utvecklas i takt med verksamhetens behov. Detta ställer krav på ett aktivt och strukturerat arbete med verksamhetsutveckling, där du tillsammans med dina medarbetare skapar förutsättningar för effektiva, kvalitetssäkrade och framtidsorienterade arbetssätt.
I rollen bidrar du till Svenska kraftnäts övergripande mål genom ett tydligt fokus på förbättringsarbete, kostnadseffektivitet och värdeskapande resultat. Du verkar i en organisation i förändring, utvecklar samarbete med interna och externa intressenter och erbjuds goda möjligheter att vidareutveckla ditt ledarskap i en verksamhet i tillväxt med ett viktigt samhällsuppdrag.
Du är chef för en enhet bestående av huvudprojektledare och projektledare, med ansvar för cirka 14 anställda samt cirka 15 resurskonsulter. Enheten ingår i avdelning Stationsprojekt inom division Nät. Med en kraftigt ökande investeringstakt de kommande åren står Svenska kraftnät inför fortsatt tillväxt, vilket innebär fler parallella projekt och ökade krav på samordning, styrning och ett tydligt, närvarande ledarskap.
Om dig
Skallkrav:
Vi söker dig som är en uthållig ledare med förmåga att inspirera och engagera andra över tid. Du fattar sunda och välgrundade beslut även i komplexa situationer och coachar dina medarbetare mot hög prestation och gemensamma mål. Du tar ansvar för resultat, håller både dig själv och andra ansvariga och säkerställer att det som påbörjas också genomförs. Samarbete är en självklar del av ditt arbetssätt och du har förmåga att bygga goda relationer både internt och externt. Som chef är du även mån om att dina medarbetare mår bra, trivs i sina roller och ges goda förutsättningar att utvecklas och prestera över tid. Du trivs i en verksamhet under förändring och leder organisationen genom fortsatt utveckling.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du högskole- eller civilingenjörsexamen inom exempelvis energisystem, system i teknik och samhälle, maskinteknik, elektroteknik, teknisk fysik eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som myndigheten bedömer likvärdig.
Du har även:
Minst tre års chefserfarenhet med resultat- och personalansvar
Erfarenhet av att coacha och utveckla projektledare
Erfarenhet av att leda komplexa infrastrukturprojekt
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
B-körkort
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av:
Rollen som projektledare av AC stations-projekt inom region- eller stamnät.
Att leda förändringsarbete i kravställning exempelvis genom att leda pilotprojekt.
Verksamhetsutveckling
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg, Västerås, Göteborg, Sundsvall eller Luleå
Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
Resor förekommer i denna tjänst med cirka två dagar i månaden. Övernattning kan förekomma.
Sista ansökningsdag 5 maj 2026, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
Tjänsten är en tillsvidareanställning
I denna rekryteringsprocess tillämpas tester https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Camilla Älvegran, tel:010-475 8864, vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Anna Kalzén, tel:010-350 9253Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: mailto:fornamn.efternamn@svk.sehttps://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet. Så ansöker du
