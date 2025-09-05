Rekryterare till Kompetenscenter
Karlstads kommun / Administratörsjobb / Karlstad Visa alla administratörsjobb i Karlstad
2025-09-05
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads kommun i Karlstad
, Torsby
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla Karlstad?
Vi erbjuder en spännande möjlighet att bli en del av vårt kompetenta team på Kompetenscenter.
Som rekryterare spelar du en nyckelroll i vår organisation genom att identifiera och attrahera talanger som delar vår passion för vård och omsorg.
Hos oss får du ett fartfyllt och ansvarsfullt arbete där du, tillsammans med engagerade kollegor, gör skillnad - varje dag!
Kompetenscenter är en serviceavdelning som består av rekryterare, schemaläggare, utbildningsledare, bemanningsadministratörer, kognitionsteam, omvårdnadspersonal och chefer.
Avdelningen stödjer Vård- och omsorgsförvaltningen med rekrytering, bemanning, schemaläggning och utbildningsinsatser. Kompetenscenter är organiserat under ledningskontorets HR-stab och leds övergripande av HR-chef tillsammans med avdelningschef.Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
Som rekryterare på Kompetenscenter bidrar du till vikarieförsörjningen inom samtliga verksamheter i Vård- och omsorgsförvaltningen.
Du har en central roll i att identifiera och välja ut talanger som kan stärka våra verksamheter. I en dynamisk och stimulerande miljö får du möjlighet att påverka hela rekryteringsprocessen - från kravprofil till urval, intervju, referenstagning och matchning - både för korttidsbemanning och tillsvidaretjänster.
Du bearbetar kandidatmarknaden, är kontaktperson gentemot sökande och samarbetar nära med chefer och administratörer. En viktig del av ditt arbete är att stärka bilden av Kompetenscenter och Vård- och omsorgsförvaltningen som attraktiva arbetsgivare, bland annat genom att bygga och underhålla nätverk samt delta vid mässor och skolbesök. Du analyserar och förstår verksamhetens behov, tar fram prognoser och statistik som du presenterar i olika sammanhang. Dessutom deltar du i utvecklingen av både rekryteringsverktyg och rekryteringsprocesser.
Dina arbetsuppgifter kommer att variera från dag till dag, men några centrala delar av rollen inkluderar:
- Genomföra urvalsprocesser, inklusive intervjuer och referenstagning, för att säkerställa att vi anställer de mest kvalificerade kandidaterna.
- Arbeta nära enhetschefer för att förstå deras specifika behov och utmaningar inom rekrytering.
- Delta i nätverksträffar och rekryteringsevenemang för att representera Vård och omsorg samt Karlstads kommun, och bygga relationer med potentiella kandidater.
- Följa upp och utvärdera rekryteringsprocesser, verktyg och kandidatupplevelse för att kontinuerligt förbättra vårt arbetssätt och öka effektiviteten.
Eftersom arbetet styrs av verksamhetens behov krävs det att du har förmåga att snabbt ställa om, är prestigelös och flexibel, samt att du kan bidra med andra arbetsuppgifter som ingår i Kompetenscenters eller förvaltningens uppdrag.
Kvalifikationer
Vi ser gärna att du som söker har en HR-utbildning eller motsvarande.
Alternativt har du genom arbetslivserfarenhet skaffat dig likvärdiga kunskaper. Du har god erfarenhet av rekrytering, och det är meriterande om du har arbetat med volymrekrytering.
För att lyckas i rollen behöver du ha en välutvecklad servicekänsla och ett moget, professionellt förhållningssätt som skapar förtroende hos både kandidater och kollegor. Du har god samarbetsförmåga och kommunicerar effektivt, med en tydlig och strukturerad stil som gör ditt budskap lätt att förstå.
Tillsammans arbetar vi för att skapa en inkluderande och mångsidig arbetsplats där varje individ ges möjlighet att växa och utvecklas.
Vi ser gärna att du har:
- Intresse för kompetensförsörjningsfrågor
- Erfarenhet av att arbeta enligt en strukturerad och kompetensbaserad rekryteringsprocess
- Motivation att bidra till samhällsviktiga verksamheters framgång
- Vana att arbeta med dator, e-post och telefon som arbetsverktyg
Hos oss får du möjlighet att påverka och utveckla rekryteringsprocesser som gör verklig skillnad - både för vår organisation och för våra omsorgstagare.
Tveka inte att söka - vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!Övrig information
Här kan du läsa mer om våra https://karlstad.se/jobba-hos-oss/karlstads-kommun-som-arbetsgivare/formaneroch
hur det är att jobba inom Karlstads kommun.
Innan erbjudande om anställning begär vi enligt vår policy att få se utdrag ur polisens belastningsregister.
Om du har drivet och viljan att göra skillnad samt besitter de kvalifikationer vi söker, ser vi fram emot din ansökan!
Om Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen är en förvaltning med fokus på utveckling och nytänk, vilket bland annat syns genom att vi i flera år varit modellkommun för välfärdsteknik inom Sverige. I förvaltningen arbetar runt 2 000 medarbetare inom vårdboenden, trygghetsboenden, hemtjänst, funktionsstöd, hälso- och sjukvård samt på vårt biståndskontor. Det är viktiga jobb där vi gör skillnad på riktigt. Vårt mål är att alltid ge professionell personcentrerad vård och omsorg.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen, HR-stab Kontakt
Maria Wennerström, maria.wennerstrom@karlstad.se 054-5405602 Jobbnummer
9493217