Rekryterare till iSales
iSales AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos iSales AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Är du en social och målinriktad person som söker ett omväxlande uppdrag? Vi söker just nu en driven rekryterare som är redo att ta nästa steg i karriären och anta en ny, spännande utmaning.
Vem vi söker
Vi söker dig som har god personkännedom, tror på dina förmågor och vill jobba med spännande uppdrag i högt tempo. Vi tror att du har tidigare erfarenhet av rekrytering eller försäljning, i någon form. Du är flexibel, har förmågan att entusiasmera och attrahera människor och du är nöjd först när dina rekryteringsuppdrag är tillsatta.
Personliga egenskaper
Relationsskapande och kommunikativ
Strukturerad och självgående
Affärsdriven och resultatorienterad
Flexibel och lösningsorienterad Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Som rekryterare med fokus på sälj ansvarar du för att attrahera, identifiera och rekrytera topptalanger inom försäljning. Du är en nyckelperson i att bygga upp och stärka vårt säljteam genom att hitta rätt personer som kan bidra till företagets tillväxt och kundrelationer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för hela rekryteringsprocessen för säljroller - från kravprofil till anställning
Skriva och publicera platsannonser i relevanta kanaler
Proaktivt söka och nätverka med kandidater via LinkedIn, databaser och andra plattformar
Genomföra telefonintervjuer, kompetensbaserade intervjuer och referenstagning
Arbeta tätt tillsammans med säljchefer och teamledare för att förstå behov och krav
Utveckla och förbättra rekryteringsstrategier och processer
Representera företaget på rekryteringsevent, mässor och i sociala medier
Arbeta med employer branding för att attrahera rätt målgrupp
Kvalifikationer
Erfarenhet av rekrytering, gärna inom sälj eller motsvarande roll
God förståelse för försäljningsprocesser och olika säljroller (B2B, B2C, KAM, innesälj, utesälj)
Van att arbeta med search/headhunting
Erfarenhet av att arbeta i rekryteringssystem (t.ex. Teamtailor, Workable, ReachMee)
Flytande svenska och god engelska i tal och skrift
Vi erbjuder
En heltidstjänst med arbetstider mellan 09:00-18:00
Härliga kollegor & gemenskap.
Kontor i Stockholm
Om Företaget
För över två decennier sedan grundade vi iSales med två klara mål: att hjälpa Sveriges ledande varumärken att nå sina säljmål och att ge ambitiösa människor en stark start i arbetslivet. Idag är vi stolta över att vara landets mest innovativa telemarketingföretag och en attraktiv arbetsgivare. Vår kultur präglas av ständig utveckling, där vi med hjälp av modern teknik ständigt förfinar våra säljmetoder. Vår vision är lika tydlig nu som då - att skapa framgång och framtidsmöjligheter för både våra uppdragsgivare och medarbetare. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare iSales AB
(org.nr 559206-0981), https://www.isales.se Arbetsplats
iSales Jobbnummer
9484830