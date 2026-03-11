Rekryterare med uppdrag som chefstöd
Malmö kommun / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-03-11
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260372
Är du en person som ser helhetsperspektivet och samtidigt har öga för detaljer? Har du dessutom en hög servicenivå och ett gott bemötande gentemot våra chefer, kollegor och Malmöbor? Då kan det vara dig vi söker!
Vi söker en engagerad och strukturerad rekryterare som även fungerar som ett kvalificerat chefstöd i personalrelaterade frågor. Rollen innebär ett helhetsansvar för rekryteringsprocessen från behovsanalys till anställning samt ett nära samarbete med verksamhetens chefer.Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
• Ta emot och analysera rekryteringsbehov från chef
• Genomföra kravprofilarbete i nära dialog med chef
• Självständigt driva hela rekryteringsprocessen, inklusive annonsering, urval, intervjuer, referenstagning och kvalitetssäkring
• Säkerställa kompetensbaserad och icke-diskriminerande rekrytering
• Ge konsultativt stöd till chefer i bedömningar och urvalsbeslut
• Arbeta aktivt med kompetensförsörjning och bidra till långsiktig planering
• Ge stöd och rådgivning till chefer genom hela rekryteringsprocessen
• Administrera och dokumentera i rekryterings- och personalsystem
• Avlasta chefer genom att ansvara för administrativa uppgifter, vilket ger dem möjlighet att fokusera på ledarskap och verksamhetsansvar.Kvalifikationer
• Universitets eller högskoleexamen (minst kandidatexamen, 180 hp) inom beteendevetenskap, personalvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
• Erfarenhet av att självständigt driva hela rekryteringsprocesser
• Erfarenhet av att arbeta nära chefer i en konsultativ roll
• God administrativ förmåga och vana att arbeta i digitala system
• God kommunikativ förmåga i tal och skrift
• Förmåga att samverka och skapa förtroendefulla relationer
• Erfarenhet av att arbeta i personalsystemet Medvind
Om arbetsplatsen
Daglig verksamhet enligt LSS verkar för att bidra till jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vårt uppdrag är att skapa meningsfull sysselsättning, utveckling och gemenskap utifrån varje individs förutsättningar, behov och intressen.
Daglig verksamhet omfattar 84 enheter, med cirka 1 000 brukare och omkring 400 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att erbjuda en trygg, utvecklande och inkluderande miljö där individens självbestämmande och delaktighet står i centrum.
I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 3 000 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare och hälso- och sjukvård. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Jobbnummer
9790006