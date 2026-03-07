Rekryterare
Pensionsmyndigheten, HR / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2026-03-07
Vill du arbeta med rekrytering av kvalificerade roller som ska bidra till samhällsnytta? Brinner för du kompetensbaserad rekrytering? Vi söker nu ytterligare en kollega och här har du möjlighet att ingå i ett kompetent rekryteringsteam på Pensionsmyndigheten.
Om jobbet
Ditt fokusområde kommer att vara att genomföra rekryteringar från ax till limpa tillsammans med rekryterande chef. Du bistår med expertkompetens vad gäller kompetensbaserad rekrytering och den statliga särregleringen. Du kommer vara ett stöd till chefer vad gäller framtagning av kravprofil, annons och i urvalsarbete, intervjuer och referenstagning. Du säkerställer att våra rekryteringar håller hög kvalitet utifrån kompetensbaserad rekrytering och att rekryteringsprocessen är transparent och rättssäker.
Du är ett viktigt stöd till chefer inför varje beslut om nyanställning som är strategiskt viktiga beslut med stor påverkan på grupper och på förmågan att nå verksamhetens mål.
Teamet
Ditt närmaste team består av 6 engagerade och hjälpsamma medarbetare som arbetar fokuserat med rekrytering. Teamet ansvarar för det operativa rekryteringsstödet men också för styrande dokument, metodstöd och utbildningar inom rekryteringsområdet samt arbete med arbetsgivarvarumärket. Du kommer få möjlighet att bidra till att vidareutveckla arbetssätt tillsammans med kollegorna i ditt team. I gruppen ingår även teamet "Kompetensakademin" med fem medarbetare. Tillsammans med våra kollegor arbetar vi med kompetensförsörjningsstöd i hela medarbetarresan.
HR-enheten är ett kvalificerat ledningsstöd med ett strategiskt och verksamhetsnära uppdrag. HR-enheten tillhör avdelningen för myndighetsstyrning och stöd och består av totalt ca 20 medarbetare fördelade på två grupper.
"Jag som kommer bli din närmaste chef heter Francisca Gac Tomic och jag värdesätter samarbete, dialog och ansvarstagande där vi både självständigt och tillsammans driver vår verksamhet framåt för att skapa värde för dem vi är till för."
Du är en strukturerad och lösningsorienterad person som trivs med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor och chefer. Med din lyhördhet och helhetssyn tar du ett proaktivt grepp om rekryteringsprocesser från start till mål. Du är bra på att bygga relationer och säkerställer en positiv kandidatupplevelse och ett gott samarbete med rekryterande chefer. Din förmåga att hitta lösningar på kort och lång sikt och hantera flera processer samtidigt på ett rättssäkert sätt gör dig till en naturlig teammedlem hos oss.
Vi söker dig som har:
- Flerårig och aktuell erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering till kvalificerade specialistroller från ax till limpa (annons, urval, intervjuer och referenstagning samt rekryteringsadministration)
- Aktuell erfarenhet av att självständigt rekrytera inom statlig verksamhet
- Aktuell erfarenhet av att tillämpa urvalstester
- Mycket god vana att arbeta i rekryteringssystem och andra digitala verktyg
- Akademisk utbildning inom beteendevetenskap eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant
- Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av chefsrekryteringar
- Erfarenhet av IT-rekryteringar
- Erfarenhet av search via Linkedin Recruiter
Vi erbjuder
Ett myndighetsuppdrag som berör alla! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor. Möjlig placeringsort är Stockholm och Luleå. Vårt kontor i Stockholm ligger centralt i Hornstull nära tunnelbanan. I Luleå har vi ett fint nybyggt kontor som är beläget i Science Park på Porsön.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss här.
Bra att veta
Tjänsterna avser en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.
Vi använder oss av arbetspsykologiska tester.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Fast månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Detta är ett heltidsjobb.
Pensionsmyndigheten
Pensionsmyndigheten, HR
Francisca Gac Tomic francisca.gac.tomic@pensionsmyndigheten.se 0722102326
