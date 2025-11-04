Rekryterare
Randstad AB / Administratörsjobb / Sundbyberg Visa alla administratörsjobb i Sundbyberg
2025-11-04
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-04Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu efter en erfaren rekryterare för ett kortare uppdrag till vår kund i Sundbyberg. För att passa för rollen ser vi att du har en relevant utbildning och minst 3 års erfarenhet av löpande rekrytering. Vi ser det meriterande om du tidigare arbetat i Teamtailor och med Alva Labs.
Uppdragslängd: start omgående - februari 2026
Arbetsgivare: Randstad
Arbetsplats: Sundbyberg
Ansvarsområden
Du kommer att arbeta i kundens Talent Acquisition team som stöttar samtliga chefer med deras rekryteringar. Rekryteraren kommer att arbeta Kundnära roller, dvs ingångsroller i banken som tex Kundrådgivare. Det handlar om volymrekrytering och stort antal kompetensbaserade intervjuer. Man arbetar i Teamtailor samt med Alva Labs. KvalifikationerKvalifikationer
Relevant eftergymnasial examen
Löpande rekryteringsarbete i minst 3 års erfarenhet på heltid, antingen som rekryteringskonsult på byrå eller inhouse
Flytande i svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet av att rekrytera juniora och seniora medarbetare och att ha flera processer igång samtidigt
Erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering, van användare av tester
Meriterande:
Teamtailor och Alva Labs.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9588942