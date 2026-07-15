Rekryterare - Vikariat
Tb-Group AB / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-07-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tb-Group AB i Stockholm
, Solna
, Täby
, Eskilstuna
, Norrköping
eller i hela Sverige
Att hjälpa företag hitta sina nya stjärnor kräver ett stort engagemang och stor passion för det vi gör. Vill du bli bäst i Sverige på det du gör och vara den som hjälper företag och individer att växa är du välkommen att ta den utmaningen med oss att bli just det, BÄST.
För rätt person erbjuder vi de bästa förutsättningarna för att du ska få utvecklingsmöjligheter som driver dig framåt. Vi kan också garantera att du kommer att ha fantastiskt kul hos oss!
Det här roliga kommer du göra om dagarna
Här hos oss på TB-Group får du ett omväxlande och ansvarsfullt arbete med stort fokus på dina kunder, affärer samt kandidater. Vi har nischat in vår strategi och är ensamma om att arbeta med rekrytering på det sätt vi gör – vi ser kandidaterna som vår allra främsta uppdragsgivare.
I din roll som rekryterare arbetar du som partner till våra kunder. Du hjälper dem att få in rätt kandidater i process vilket ofta kan vara lite knepigt. Här får du full frihet att tänka utanför boxen och testa dig fram för att se vilka vägar som fungerar bäst för dig! Det är lite så vi jobbar generellt, vi testar oss fram för att se vad vi kan förbättra och vi lär oss också av vad som inte fungerar.
Lite mer konkret kommer du:
Upprätta kravspecifikationer tillsammans med dina kunder
Searcha fram lämpliga kandidater
Ta kontakt med kandidater och genomföra telefonintervjuer
Boka möten mellan dina kunder och kandidater
Löpande uppföljning av processer med både kunder och kandidater
Regelbundet se över dina kunders rekryteringsbehov
Visst låter det kul?
Vem du är
Du kanske undrar om du passar för den här rollen? Det gör du sannolikt om är en social person som älskar att knyta kontakt med nya människor och bygga långsiktiga relationer. I och med att rollen kommer att innehålla många kontaktytor med både kunder och kandidater är det viktigt att du inte räds att lyfta på luren eller att skicka iväg det där mejlet. Det är också viktigt att du känner dig bekväm med och ser värdet i att planera och strukturera ditt arbete.
För oss är verkligen dina personliga egenskaper bland det viktigaste. Vi har därför inte jättemycket när det kommer till krav, utan det räcker att du har relevant arbetslivserfarenhet. Utöver detta har vi även krav på att du har en god kommunikativ förmåga samt behärskar svenska flytande i både tal och skrift.
Det är en bonus om du:
Har erfarenhet av rekrytering inom IT- eller byggbranschen
Har tidigare erfarenhet av att arbeta med försäljning
Har tidigare erfarenhet av search
Vilka är vi på TB-Group?
Grunden som är och som alltid har varit hos TB-Group är våra anställdas välmående. I dagsläget är vi ett härligt gäng på 40 personer med olika bakgrund och vi sitter i fina lokaler i centrala Stockholm. Det senaste året har präglats av en stark tillväxtresa där vi tillsammans har lärt oss oerhört mycket om företagande, varandra men även om oss själva som individer. Våra medarbetare har givit oss certifieringen Great Place To Work och det är vi otroligt stolta över!Publiceringsdatum2026-07-15Så ansöker du
Inte för att låta klyschig, men om du vill komma till på riktigt världens bästa arbetsplats där du får utvecklas i både din roll och även vara med att utveckla företaget framåt tycker vi definitivt att du ska söka hit!
Startdatum: Enligt överenskommelse / september 2026
Omfattning: Heltid, 12 månader med god chans till förlängning
Placering: Centrala Stockholm
Lön: 25 000 – 32 000 kr / månaden inklusive provision. Grundlön kommer baseras på tidigare erfarenhet.
Du är varmt välkommen att höra av dig till Hanna Eriksson, People and Culture Manager, på hanna.eriksson@tb-group.se
om du har några funderingar kring tjänsten eller vill veta mer! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TB-Group AB
(org.nr 559096-6759)
113 30 STOCKHOLM Arbetsplats
TB-Group Jobbnummer
10003231