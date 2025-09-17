Rekrytera nya medlemmar till vår träningsstudio
Fit for Life 20 AB / Säljarjobb / Kungsbacka Visa alla säljarjobb i Kungsbacka
2025-09-17
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fit for Life 20 AB i Kungsbacka
Vill du hjälpa oss utveckla vår träningsstudio på Lindens Torg?
Vi är ett litet företag som ingår i en växande internationell kedja. Vår styrketräning passar alla som vet att de borde styrketräna och inte får det gjort.
VI BEHÖVER REKRYTERA NYA MEDLEMMAR. Även ta hand om befintliga såklart, men fokus ligger på sälj och bolagets tillväxt.
Inledningsvis är arbetet en fast halvtidstjänst och allt eftersom medlemsantalet växer behövs det fler timmar och då kommer det att övergå till en heltidstjänst. Vi är öppna för att diskutera tidsupplägget.
Vi vill gärna hitta en framtida delägare till verksamheten!
Det är viktigt att du är öppen och positiv, gillar människor och förstår vikten av träning samt är intresserad av marknadsföring, försäljning och eget företag.
All medlemsrekrytering sker via marknadsföring som bjuder in till en gratis provträning. Under provträningen gäller det att kunden får en positiv upplevelse och förstår att de för sin egen livskvalitets skull behöver bli fit20-medlemmar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
0708-204600
E-post: bjornsandstrom@fit20.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fit for Life 20 AB
(org.nr 559214-9685), http://www.fit20.se
Lindens Torg (visa karta
)
434 30 KUNGSBACKA Arbetsplats
fit20 träningsstudio Kontakt
Delägare
Björn Sandström bjornsandstrom@fit20.se 0708-204600 Jobbnummer
9512544