Rekondare till Moberg Bil // Göteborg
2025-09-12
Moberg Bil är inte bara Göteborgs största märkesoberoende aktör inom köp och försäljning av begagnade bilar - vi är också en av Sveriges topp 10 inom branschen. Och med en ny anläggning på gång trampar vi gasen i botten för att fördubbla försäljningen och sikta mot en miljard i omsättning! Tillsammans med Oddwork är vi på jakt efter dig som vill vässa lacken, vårda detaljerna och vara en viktig kugge i vårt växande bilvårdsteam.
Om rollen På Moberg Bil är du rekondaren som får varje bil att skina som om den vore redo för sin röda mattan-premiär. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att varje fordon får den kärlek och finish som behövs för att glänsa både framför kameran och på försäljningsgolvet. Det är du som får lacken att poppa, fälgarna att snurra lite stoltare och inredningen att kännas som ny - oavsett miltal. Du är inte bara en fena på bilvård - du är också flexibel att hoppa in och hjälpa till på vårt däckhotell när det behövs. Framför allt under däcksäsong, när det bokstavligen rullar på som snabbast, är du en trygg resurs att ha i teamet. Vi söker dig som... ...gärna rattar en dammsugare lika skickligt som en polermaskin och vet att det är millimeterprecisionen som skiljer bra från briljant.. Har du tidigare erfarenhet av rekond? Kanon - det är ett plus. Men viktigast är att du är ambitiös, strukturerad och vill växa med oss. Men det här är mer än tvätt och vax - det handlar om att leva och andas Moberg Bils värderingar: kvalitet, trygghet och glädje till rätt pris. Du blir ett hjul i maskineriet som ser till att vi kommer framåt, med både teamwork och hög standard som drivmedel.
Svenska och engelska i tal och skrift.
Körkort, ett krav hos oss.
Varför välja Moberg Bil? Hos oss blir du en nyckelspelare i ett snabbväxande team där innovation, ansvar och strävan efter att alltid bli bättre går hand i hand. Vår kultur är varm, hjärtlig och fylld med både driv och humor - vi tycker nämligen att jobbet ska vara roligt! På Moberg Bil kommer du att få ta plats, utvecklas och verkligen göra skillnad på vår resa mot att bli den självklara platsen för begagnade bilar i Sverige. START: Enligt överenskommelse PLATS: Göteborg OMFATTNING: Heltid LÖN: Fast lön KONTAKT: Head of Recruitment Delivery, Ellinor Hellberg, ellinor@oddwork.se
(för frågor om tjänsten, ej ansökningar) SISTA ANSÖKNINGSDAG: 2025-10-03
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oddwork Sweden AB
(org.nr 556847-9892) Arbetsplats
Oddwork Kontakt
Ellinor Hellberg ellinor@oddwork.se Jobbnummer
9505631