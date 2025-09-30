Rehabkoordinator Nytorgets vårdcentral
Vi söker en engagerad Rehabkoordinator!
Vill du vara länken som gör skillnad?
Som rehabkoordinator hos oss får du en nyckelroll i att stötta individer tillbaka till arbetslivet.
Du samordnar, vägleder och motiverar - och ser till att vård, arbetsgivare och försäkringskassa arbetar mot samma mål.
- Samordna rehabiliteringsinsatser för patienter med sjukskrivning.
- Vara stöd till både vårdpersonal och patient i rehabiliteringsprocessen.
- Skapa och följa upp rehabiliteringsplaner Ha kontakt med Försäkringskassan, arbetsgivare, Arbetsförmedlingen m.fl.
- Bidra till utveckling av rehabprocesserna inom verksamheten
Vi söker dig som
- Har relevant högskoleutbildning inom exempelvis vård, beteendevetenskap eller socialt arbete
- Har erfarenhet av rehabiliteringsarbete och gärna av koordinering
- Är strukturerad, kommunikativ och har god samarbetsförmåga
- Har kunskap om socialförsäkringssystemet och aktörernas roller
- Är en person med förmåga att se till både verksamheten och patienten från ett helhetsperspektiv.
- Har en god kommunikationsförmåga och fallenhet för att skapa goda relationer med både patienter och kollegor.
- Är lyhörd för våra patienters totala behov och du bemöter alla med ett professionellt och ödmjukt förhållningssätt.
- Är stabil, har lätt att anpassa dig till olika situationer och arbetar bra i team så väl som självständigt.
Trivs med att ta det ansvar och visa det engagemang som krävs på en liten enhet.
Rehabiliteringskoordinatorn (rehabkoordinator) stödjer sjukskrivna patienter i rehabiliteringsprocessen och ska underlätta för patienten att återgå i arbete eller inträda i arbetslivet. Rehabkoordinatorns stöd och samordning fungerar också som en resurs för läkaren och övriga hälsoprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor. Vi arbetar i team.
Rehabkoordinatorn har tre arbetsområden:
- Stöd till patienten
- Intern samordning av rehabilitering och sjukskrivning
Samverkan med externa aktörer, till exempel Försäkringskassan och arbetsgivare.
Legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut, eller socionom MED utbildning från - Karolinska Institutets kurs "Koordineringsinsatser - att koordinera sjukskrivnings- & rehabiliteringsprocessen (7,5 hp)" eller ha motsvarande kännedom om försäkringsmedicin.
Vi erbjuder
- Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad
- Stöttande kollegor och ett tvärprofessionellt team
- Kompetensutveckling och möjligheten att påverka
Flexibla arbetstider och friskvårdsbidrag
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard
