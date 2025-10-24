Rehabkoordinator Esplanadens hälsocentral
Region Kalmar län / Sjuksköterskejobb / Västervik Visa alla sjuksköterskejobb i Västervik
2025-10-24
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Västervik
, Vimmerby
, Oskarshamn
, Hultsfred
, Högsby
eller i hela Sverige
Som rehabkoordinator hos oss på Esplanadens hälsocentral får du en nyckelroll i att stötta individer tillbaka till arbetslivet!
Som rehabkoordinator inom primärvården arbetar du och läkarna tillsammans med de patienter som är långtidssjukskrivna, eller riskerar långtidssjukskrivning, ofta på grund av psykisk ohälsa, stress, eller med flera olika diagnoser.
Samarbete med Samrehab och Psykisk hälsa är en viktig del i arbetet. Du samordnar vården och ger stöd till patienten för en möjlig återgång till arbetet. Här blir du hälsocentralens kontaktperson för kommun, arbetsgivare, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i sjukskrivningsärenden, där din arbetsuppgift är att främja samverkan mellan dessa.
Intern samordning ingår i arbetsuppgifterna, vilket bland annat innebär att ha koll på när längre
sjukskrivningar löper ut samt ha kontakt med andra delar inom vården som kan vara värdefulla för patienten. Statistik och analys av sjukskrivningsmönster är också en del av den interna samordningen. Vi strävar efter att se och utveckla det friska hos våra patienter.
Om dig
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård, är socionom, beteendevetare eller motsvarande. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av koordinering och handläggningsarbete inom sjukskrivningsprocessen. Det är önskvärt att du har erfarenhet av att arbeta med personer med psykisk ohälsa och att du är intresserad av utvecklingsarbete.
Som person känner du dig trygg med att arbeta självständigt samtidigt som du ser ett stort värde av att samarbeta i team kring patienterna. Du har en god kommunikativ förmåga och arbetar med fokus på patientens bästa.
För att passa i rollen ser vi gärna att du har en förmåga att sätta dig in i patientens situation, samtidigt som du på ett tryggt och vant sätt kan vägleda och utbilda läkarna i försäkringsmedicin.
Vi söker dig som är strukturerad och självständig samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och kan se helheten kring både patient och verksamhet. Som person är du trygg och stabil.
Din framtida arbetsplats
Esplanadens hälsocentral är Västerviks största hälsocentral med en mångfacetterad personal med bred kompetens. Vi har olika bakgrunder och erfarenheter och talar tillsammans räknat många olika språk. Här accepterar vi varandras olikheter och ser dessa som en styrka hos oss som grupp.
Vi är måna om att ha en god arbetsmiljö där alla känner sig välkomna och stolta över att vi tillsammans gör vårt bästa för patienterna vi dagligen möter. Vi har förmånen att ha en god bemanning och god tillgänglighet.
Vi är positiva till kompetensutveckling och engagemang. Det innebär att det finns goda möjligheter till hospitering och vidareutbildning inom ramarna för verksamheten. Vi driver ett ständigt utvecklingsarbete/förbättringsarbete och som medarbetare har du möjlighet att påverka ditt arbete och arbetssituation.
Du erbjuds även regelbundna yrkesgruppsträffar. Vi har gemensamma utvecklingsdagar årligen och aktiva hälsoinspiratörer för att främja hälsa, arbetsglädje och samverkan mellan yrkesgrupperna och för att utvecklas tillsammans.
Tjänsten är ett vikariat t.o.m 2027-05-31 och kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan!
Vi är en del av Primärvårdsförvaltningen som erbjuder hälso- och sjukvård i hela Kalmar län. Vi finns både i större städer och på mindre orter. Tillsammans är vi cirka 900 medarbetare som jobbar med att främja hälsa i alla möten.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/754". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Primärvårdsförvaltningen Kontakt
Katja Fridsta, Verksamhetschef 010-3586792 Jobbnummer
9573606