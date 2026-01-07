Rehabiliteringspersonal till Skogsgläntan
Bodens kommun, Socialförvaltningen / Vårdarjobb / Boden Visa alla vårdarjobb i Boden
2026-01-07
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bodens kommun, Socialförvaltningen i Boden
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Skogsgläntan är två villor med inriktning Socialpsykiatri . I båda villorna arbetar man med brukare med komplexa vårdbehov avseende missbruk och psykisk ohälsa.
Vi kan komma att tillämpa 6 månaders provanställning.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
Att arbeta med personer med komplexa vårdbehov avseende missbruk och psykisk ohälsa innebär till stor del ett relationsskapande arbetssätt i nära samverkan med nätverk och andra professioner. Arbetet är varierande då du möter olika personer med olika behov och förutsättningar, därför är det av stor vikt att du kan arbeta flexibelt och strukturerat samt att du måste vara nyfiken på den brukare du möter.
Som rehabiliteringspersonal blir du en del av vårt arbete med att aktivt jobba för att stärka individens egna resurser. Stödet utformas utifrån individens behov och önskemål och kan därför se väldigt olika ut.
Tillsammans med individen kommer du att arbeta för att skapa motivation till förändring/utveckling samt att individen ska utveckla sina förmågor att hantera svårigheter utifrån nya strategier i vardagen. Att vara uppsökande och ha ett coachande förhållningssätt utifrån återhämtningsinriktat arbetssätt/MI (motiverande samtal) är en del i arbetet sam att vara flexibel och kunna omstrukturera brukarens dag utifrån det dagliga måendet.
Hjälpa och handleda vid dagliga rutiner (tex ADL) utifrån brukarens genomförandeplan & att vara en guide och handledare i Social samvaro med andra brukare eller samhället.
Omvårdnadsarbete förekommer och det är schemalagd arbetstidKvalifikationer
Vi söker dig som har minst gymnasial utbildning inom Vård och omsorgsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Det är meriterande om du har examen från 2 årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) med inriktning mot socialt pedagogiskt arbete eller examen från högskola med motsvarande inriktning.
Meriterande är även tidigare erfarenhet av arbete inom socialpsykiatrin och LSS.
Vi strävar efter en personalgrupp med olika kompetenser. Vi lägger stor tonvikt vid personlig lämplighet där flexibilitet och initiativförmåga är viktiga egenskaper. Vidare har du ett professionellt förhållningssätt, förmåga att samverka med den enskilde, anhörig, företrädare, kollegor, andra yrkesgrupper och vårdgrannar. Arbetet ställer stora krav på att arbeta pedagogiskt på ett strukturerat och tydliggörande sätt med tålamod och lyhördhet för att kunna engagera, motivera och vägleda.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Boden är en modern småstad i hjärtat av den gröna omställningen. Här bygger vi framtidens samhälle med hållbara lösningar för boende, företagande och vardag. Kommunen spelar en viktig roll i regionens utveckling, med närhet till både stad, natur och två älvdalar. Det vi kallar närhetsliv.
Som medarbetare hos oss blir du en del av ett samhälle i tillväxt. Vi erbjuder en miljö där du kan växa i din roll, där idéer uppmuntras och där du gör skillnad, för både människorna här och för framtiden.
När du söker jobb hos oss:
* Använd vårt e-rekryteringssystem för en trygg och rättvis process
* Du omfattas av kollektivavtal och får tillgång till friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
* Kontakta den person som anges i annonsen om du har frågor
* Vi arbetar aktivt för mångfald och en jämn köns- och åldersfördelning
* Vi har rökfri arbetstid
* Vår hälsoportal erbjuder aktiviteter och inspiration för ett hållbart arbetsliv
* Följ oss på Facebook och Instagram för aktuella nyheter och inspiration
Vid alla nyanställningar måste ett utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister lämnas in. Observera att kuvertet inte får vara öppnat när vi tar emot det. För att underlätta hanteringen av din ansökan kan du själv i förväg begära ett utdrag (Kontroll av egna uppgifter), se länk via hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/ Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298328". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Kommun
(org.nr 212000-2767) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bodens kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Anna Granberg 0921-62878 Jobbnummer
9671250