Registrator, visstidsanställning, Gävle

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som har ett starkt samhällsengagemang.
Det myndighetsgemensamma verksamhetsområdet består av stödjande och styrande enheter som bistår Lantmäteriets övriga verksamhetsområden. Här är du med och ser till att vardagen fungerar! Hos oss får du utvecklas i en viktig samhällsfunktion där din kompetens och ditt engagemang är vår främsta resurs.
Som registrator på Lantmäteriet ingår du i ett team som leds av en teamledare. Du arbetar myndighetsövergripande och har daglig kontakt med Lantmäteriets olika verksamheter. Även kontakter med externa parter förekommer.
Registratorer diarieför och hanterar allmänna handlingar, upprätthåller myndighetens förvaltningsdiarium, stödjer verksamheten i diarieföringsfrågor kopplat till förvaltningsdiarium och genomför diarieföringskontroller. Även systemförvaltande och systemadministrativa arbetsuppgifter ingår i rollen. Att hålla utbildningar inom arbetsområdet, lämna ut allmänna handlingar samt övriga administrativa arbetsuppgifter kan förekomma.
Tjänsten är placerad i Gävle men du kommer att ges möjlighet att arbeta viss tid på distans, enligt schema.Kvalifikationer
Vi söker dig som minst har gymnasieexamen och minst några års aktuell erfarenhet som registrator, administratör, handläggare eller liknande roll inom offentlig verksamhet där registrering av allmänna handlingar har ingått. Du har goda kunskaper i offentlighetsprincipen och även erfarenhet och goda kunskaper om hantering av sekretesshandlingar. För tjänsten krävs att du har goda verbala och skriftliga kommunikativa kunskaper och att du kommunicerar obehindrat på svenska. Vidare förutsätter vi att dina kunskaper i Office-paketet är goda.
Vi ser det som meriterande om du har påbyggnadskompetens inom för tjänsten relevant område, exempelvis registratorsutbildning. Vidare är det meriterande om du har god kännedom om Lantmäteriets verksamheter och processer då vikariatet innebär att du snabbt förväntas sätta dig in i rollen där du jobbar mot hela myndigheten.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Arbetet som registrator kräver att du är noggrann, strukturerad och hanterar handlingar med korrekthet. Du har lätt för att lära dig nya arbetsmetoder och använda dig av flera olika systemstöd samtidigt. För att lyckas i tjänsten behöver du ha förmågan att arbeta både självgående och i samarbete med andra. Du trivs och fungerar väl i teambaserat arbete samt är lyhörd, hänsynstagande, tydlig och flexibel. Du är lösningsorienterad och öppen för förändringar. Vidare är du serviceinriktad och en prestigelös lagspelare som arbetar för hela myndighetens bästa.
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att du måste vara svensk medborgare samt att en säkerhetsprövning med tillhörande säkerhetssamtal kommer att göras i samband med anställning.
Intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden.
Kunskapstest kan komma att användas som ett stöd vid rekrytering.
ÖVRIGT
Lantmäteriet är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att lyckas med vårt uppdrag. Vi arbetar utifrån det utvecklande medarbetarskapet och vi agerar utifrån den statliga värdegrunden.
Som medarbetare på Lantmäteriet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. När verksamheten tillåter har du bland annat möjlighet att utföra dina arbetsuppgifter till stor del på annan plats än kontoret. Läs mer om vårt erbjudande på lm.se/jobbahososs
