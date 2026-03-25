Registrator, Samhällsbyggnadskontoret
Strängnäs Kommun / Administratörsjobb / Strängnäs Visa alla administratörsjobb i Strängnäs
2026-03-25
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strängnäs Kommun i Strängnäs
På samhällsbyggnadskontoret hanteras bland annat bygglov, översikts- och detaljplaner, miljö- och hälsoskyddsfrågor, livsmedelsinspektion, alkoholtillstånd och geografisk information. På kontoret arbetar cirka 70 personer, fördelat på sju enheter.
Vi söker nu en registrator och arkivansvarig, som kommer att arbeta med kontorets alla verksamheter och vara placerad på administrativa enheten. På administrativa enheten arbetar registrator, administratörer och verksamhetsutvecklare.
Rollen ansvarar för nämndens registratur och arkivfunktion och säkerställer rättssäker, effektiv och långsiktigt hållbar informationshantering. Uppdraget omfattar både operativ ärendehantering och samordnande arkivansvar. Precis som alla andra medarbetare på vårt kontor blir du en viktig del i olika övergripande arbeten, såsom kontorets systematiska arbetsmiljöarbete och arbete mot en helt digital samhällsbyggnadsprocess.
Rollen innebär en hög grad av självständighet i det dagliga arbetet och ett praktiskt ansvar för att registrera handlingar. Den omfattar även ett samordnande ansvar för arkivering i rollen som nämndens arkivansvarige, vilket inkluderar att vägleda arkivredogörare. Dessutom ingår en rådgivande funktion till chefer och handläggare inom expertområden, både genom löpande stöd och genom att hålla utbildningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär:
* Registratur, som innefattar att diarieföring av handlingar, stöd till handläggare i frågor kring diarieföring och dokumenthantering och stöd vid sekretessprövning, frågor om GDPR och utlämnande av allmän handling.
* Arkivansvar, där du ansvarar för att nämndens arkiv hanteras enligt arkivlag, arkivreglemente och kommunens riktlinjer.
* Du ansvarar för att informationshanteringsplanen hålls uppdaterad, och deltar i arbetet med informationssäkerhet.
* Ansvar för nämndens funktionsbrevlåda, som innebär att säkerställa att inkommande e-post tas om hand inom fastställda svarstider och bedöma vilka inkomna meddelanden som ska diarieföras, svara på de frågor som kan hanteras av administrativa enheten och fördela övriga ärenden till rätt handläggare eller funktion.
* Samverkan, både med kollegor på kontoret och i kommunövergripande nätverk för registratur och arkivfrågor. En del av ditt uppdrag är att vara med och bidra till utveckling av gemensamma rutiner och arbetssätt.
* Vid systemförändringar finns du med som expertstöd för att se att informationshantering beaktas. Du ansvarar också för att utbilda kollegor i informationshantering.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Eftergymnasial utbildning inom arkiv- och informationsvetenskap, utbildningar med inriktning registrator/dokumentcontroller, offentlig förvaltning eller annat som arbetsgivaren bedömer som motsvarande.
* Erfarenhet av registratorsarbete eller liknande funktion inom offentlig sektor.
* Erfarenhet av roll med service eller stödjande uppdrag.
* Erfarenhet av arkivarbete och informationshanteringsplaner.
* Fördjupad och praktiskt tillämpbar kunskap inom informationshantering i offentlig sektor.
* Kunskap om lagar och förordningar som är aktuella för uppdraget som registrator och arkivansvarig.
* Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska, och god förmåga att utforma ditt budskap utifrån mottagarens kunskapsnivå.
* Stor digital mognad och god förmåga att hantera olika digitala system och program.
Vi ser det också som meriterande om du har:
* Erfarenhet från administrativt arbete med miljö- eller samhällsbyggnadsfrågor.
* Erfarenhet av arbete med e-arkiv.
* Deltagit i digitaliserings- eller förändringsprojekt.
* Erfarenhet från att ha utbildat grupper eller kollegor, med en god förmåga att förmedla information.
* Erfarenhet av att ha arbetat i Castor och LEX.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid dem. Du har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, och kan snabbt prioritera om när förutsättningarna förändras samtidigt som du behåller ett helhetsperspektiv. Du omsätter idéer till konkreta processer och strukturer som skapar riktning, kvalitet och långsiktig utveckling. Du är serviceinriktad och skapar samarbete och delaktighet i dina kontakter. Dessutom är du utvecklingsinriktad och har ett starkt intresse för hur vi kan stärka våra arbetssätt och utveckla verksamheten över tid.
Välkommen in med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "109/26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Strängnäs kommun
https://www.strangnas.se/arbete-och-foretagande/arbete-och-karriar/jobba-hos-oss
Administrativa enheten SBK
Enhetschef
Lina Svensson lina.svensson@strangnas.se
9817606