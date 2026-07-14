Registrator
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2026-07-14
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-14Arbetsuppgifter
Vill du ha en central roll där struktur, service och rättssäkerhet går hand i hand? Som registrator bidrar du till att säkerställa en korrekt och tillgänglig informationshantering som är avgörande för verksamhetens kvalitet och demokratins grundprinciper. Du arbetar nära kollegor i hela organisationen, ger stöd i frågor om diarieföring och allmänna handlingar samt bidrar till utveckling och förbättring av våra arbetssätt. Hos oss blir du en del av en engagerad arbetsgrupp där samarbete, kunskapsutbyte och god service står i fokus.
Du kommer även att delta i fortlöpande förändrings- och utvecklingsarbeten inom enhetens olika arbetsområden. I rollen kan du även komma att arbeta med vissa dataskyddsfrågor tillsammans med dataskyddssamordnare, såsom att utreda personuppgiftsincidenter.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
• Registrera och hantera inkommande och utgående handlingar i ärende- och dokumenthanteringssystem.
• Säkerställa korrekt informationshantering och en långsiktigt hållbar arkivering.
• Ansvara för den centrala posthanteringen, både fysisk och digital, tillsammans med övriga registratorer.
• Säkerställa att offentlighetsprincipen och sekretesslagstiftningen följs i det dagliga arbetet.
• Ge service och stöd till både interna och externa kontakter i frågor som rör allmänna handlingar och informationshantering.
• Bidra till att skapa insyn, rättssäkerhet och ordning i hanteringen av myndighetens handlingar.
• Utföra övriga administrativa uppgifter som ingår i verksamheten.Kvalifikationer
Vill du ha en viktig roll i en verksamhet där service, struktur och samarbete står i centrum? Hos oss får du arbeta tillsammans med engagerade kollegor i en stimulerande arbetsmiljö. Som registrator är du en nyckelperson i verksamheten och en viktig kontakt både internt och externt. Vi erbjuder flextid, sommar- och vintertid samt flera förmåner som en del av Gävle kommuns anställningsvillkor.
Vi söker dig som har:
• Godkänd administrativ utbildning på lägst gymnasienivå eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
• Erfarenhet av att arbeta i digitala ärendehanteringssystem samt god datorvana.
• Erfarenhet av arbete inom kommunal eller annan offentlig verksamhet.
• God kunskap om offentlighets- och sekretesslagstiftning.
• Du har med fördel även kunskap om bestämmelser enligt förvaltningslag, arkivlag och datsskyddsförordningen.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser att du:
• Inger förtroende och skapar goda relationer genom ett professionellt bemötande.
• Arbetar noggrant, strukturerat och metodiskt med fokus på kvalitet.
• Är lugn och stabil även i pressade situationer och levererar resultat.
• Är nyfiken, samarbetsinriktad och trygg i att arbeta självständigt.
• Har ett starkt kundfokus och följer rutiner, lagkrav och tidsplaner.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/upptack-vara-formaner-for-trygghet-och-balans/
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C292644". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
)
801 84 GÄVLE Arbetsplats
Gävle kommun Kontakt
Akademikerförbundet SSR
Sara Lasell sara.lasell@gavle.se +4626178926 Jobbnummer
10001983