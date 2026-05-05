Registrator
2026-05-05
Publiceringsdatum2026-05-05
Nu söker vi en medarbetare till arbetet som registrator. På enheten är vi ett engagerat och professionellt team som samarbetar, lär av varandra och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Här får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och arbeta i en samhällsviktig funktion.
Vi är organisatoriskt placerade under administrativa avdelningen på kommunstyrelseförvaltningen. Enheten arbetar med diarieföring, utlämnande av handlingar, slutarkivering, administration, utdelning av internpost, kundcenter, kommunens telefonväxel samt arbetsuppgifter kopplade till genomförande av val. Vi fungerar som ett stöd för medborgare, förtroendevalda och kollegor inom hela kommunen.Dina arbetsuppgifter
Som registrator arbetar du tillsammans med dina kollegor i registraturen med bland annat:
Hantera inkomna handlingar och post samt besvara ärenden som inkommer via kommunens övergripande e-post. Ge stöd till kollegor i olika verksamheter och besvara frågor om handlingar, registrering och diarieföring. Säkerställa att handlingar registreras korrekt, är sökbara och hanteras enligt gällande lagstiftning. Arbeta med expediering av protokoll. Medverka i arbetet med utlämnande av allmänna handlingar så att detta sker rättssäkert och med likvärdig service enligt offentlighetsprincipen. Ha löpande kontakt med medborgare och förtroendevalda. Vid behov delta i arbetet med val.
Ibland finns behov att stötta kollegor med andra arbetsuppgifter som förekommer inom enheten. Kvalifikationer
För anställningen krävs:
God förmåga att arbeta strukturerat, noggrant och rättssäkert.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
God digital kompetens och vana att arbeta i samt snabbt sätta sig in i olika sysstemstöd.
Förmåga att följa etablerade rutiner och att hantera flera ärenden parallellt.
Vi söker dig som har:
Utbildning som registrator eller annan relevant utbildning, erfarenhet eller kompetens inom administration, handläggning eller liknande område.
Alternativt annan erfarenhet eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och som ger förutsättningar att utföra arbetsuppgifterna på ett professionellt och rättssäkert sätt.
Formell utbildning är meriterande men inte ett krav, om sökande på annat sätt kan visa att hen har förutsättningar att utföra uppdraget väl.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett starkt intresse för struktur, ordning och service. Du är noggrann, ansvarstagande och har ett gott omdöme. Du är lösningsorienterad, kommunikativ och har lätt för att samarbeta med andra, samtidigt som du kan arbeta självständigt och ta initiativ. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat och bemöter kollegor, medborgare och förtroendevalda på ett professionellt och respektfullt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt den samlade bedömningen av kompetens, erfarenhet och personliga egenskaper i relation till verksamhetens behov.
Meriterande
Kunskap om tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, GDPR och arkivlagen.
Erfarenhet av arbete i registratur eller liknande administrativ funktion.
Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.
Erfarenhet av arbete kopplat till val eller annan samhällsviktig process.Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.Anställningsvillkor
Svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning kan komma att genomföras före anställning.
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar du med det som är viktigt på riktigt - och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 26 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland!
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bollnäs kommun
(org.nr 212000-2361), http://www.bollnas.se
Våggatan 6 (visa karta
)
821 42 BOLLNÄS Arbetsplats
Administrativa avdelningen, Service -och administrationsenheten Kontakt
Niklas Prytz, Vision niklas.prytz@bollnas.se 0278-26519 Jobbnummer
9892931